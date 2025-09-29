Партия Санду заняла первое место на выборах после подсчета 95% бюллетеней

По предварительным данным ЦИК, в парламент Молдавии проходят три партии и два блока

Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», основанная президентом Молдавии Майей Санду, набирает на парламентских выборах 47,83% голосов после подсчета 95% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте — оппозиционный «Патриотический избирательный блок», в который входят Партия социалистов во главе с бывшим главой государства (занимал этот пост в 2016–2020 годах) Игорем Додоном, партия коммунистов, а также партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Он получает 25,75%.

Далее идут блок проевропейских партий «Альтернатива» (8,41%), Наша партия Ренато Усатого (6,27%) и «Демократия дома» (6,28%).

На ряде зарубежных участков подсчет уже завершился. Например, в России, где были открыты два участка (оба в Москве) 67,44% отдали голоса за «Патриотический блок». В Китае, Казахстане, Японии, Индии, Украине, Турции, большинстве европейских стран (за исключением Болгарии), где обработаны 100% протоколов, лидирует PAS.

Для того, чтобы пройти в парламент, блокам нужно было преодолеть избирательный барьер в 7%, партиям — в 5%, независимым кандидатам — в 2%.

По данным ЦИК, явка составила 52%.

Deschide.md пишет, что после перераспределения голосов правящая партия, как ожидается, получит новое большинство.

Санду ранее заявила о большом количестве попыток вмешаться в избирательный процесс и допустила, что результаты могут аннулировать. На «обоснованные подозренияя и сигналы» о возможном вмешательстве заявил и Додон, обвинив в этом власти. Экс-президент, комментируя сообщения полиции о возможной дестабилизации, подчеркнул, что не допустит этого. Он повторил для своих сторонников призыв выйти 29 сентября на протест к зданию парламента.