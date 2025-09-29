Блок Додона набрал почти 70% на участках в России
ЦИК Молдавии, который подводит итоги парламентских выборов в республике, обработал 100% голосов на участках в России.
Оба участка находятся в Москве — в посольстве Молдавии и в консульском отделе посольства.
Согласно сведениям комиссии, большинство голосов там (67,44%) набрал оппозиционный «Патриотический избирательный блок», в который входят Партия социалистов во главе с бывшим главой государства Игорем Додоном и еще три политсилы. На втором месте — правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) действующего президента Майи Санду, 11,66%. Далее идет Наша партия Ренато Усатого с 8,54%. Всего свои голоса отдали 4109 человек.
На участках за рубежом подсчет также завершен в Казахстане, Китае, Индии, Турции, Украине, Румынии и еще ряде стран, там с большим отрывом лидирует PAS (за исключением Болгарии, где «Патриотический блок» набрал 40,49%, а партия Санду — 39,38%).
РБК пообщался с гражданами Молдавии, пришедшими проголосовать на участках в Москве 28 сентября. В основном они высказались против правящей проевропейской партии и в поддержку сил, выступающих за улучшение отношений с Россией.
Подсчет общего числа голосов продолжается, обработаны 92% бюллетеней. У PAS — 46,77% голосов, а у «Патриотического блока» — 26,48%.
Хотя финальных данных еще нет, Додон обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозиционные партии выйти на мирную акцию протеста у здания парламента в Кишиневе днем в понедельник, 29 сентября. По словам Майи Санду, попыток вмешательства в выборы «было много».
