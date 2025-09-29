 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Блок Додона набрал почти 70% на участках в России

В Москве на выборах в Молдавии проголосовали 4,1 тыс. человек, 67% из них — за «Патриотический блок». На участках в Казахстане, Китае, Индии, Турции и других странах, где подсчет завершен, большинство поддержали партию Санду
Игорь Додон с женой Галиной
Игорь Додон с женой Галиной (Фото: Reuters)

ЦИК Молдавии, который подводит итоги парламентских выборов в республике, обработал 100% голосов на участках в России.

Оба участка находятся в Москве — в посольстве Молдавии и в консульском отделе посольства.

Согласно сведениям комиссии, большинство голосов там (67,44%) набрал оппозиционный «Патриотический избирательный блок», в который входят Партия социалистов во главе с бывшим главой государства Игорем Додоном и еще три политсилы. На втором месте — правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) действующего президента Майи Санду, 11,66%. Далее идет Наша партия Ренато Усатого с 8,54%. Всего свои голоса отдали 4109 человек.

На участках за рубежом подсчет также завершен в Казахстане, Китае, Индии, Турции, Украине, Румынии и еще ряде стран, там с большим отрывом лидирует PAS (за исключением Болгарии, где «Патриотический блок» набрал 40,49%, а партия Санду — 39,38%).

Граждане Молдавии в России рассказали, за кого проголосовали на выборах
Политика

РБК пообщался с гражданами Молдавии, пришедшими проголосовать на участках в Москве 28 сентября. В основном они высказались против правящей проевропейской партии и в поддержку сил, выступающих за улучшение отношений с Россией.

Подсчет общего числа голосов продолжается, обработаны 92% бюллетеней. У PAS — 46,77% голосов, а у «Патриотического блока» — 26,48%.

Хотя финальных данных еще нет, Додон обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозиционные партии выйти на мирную акцию протеста у здания парламента в Кишиневе днем в понедельник, 29 сентября. По словам Майи Санду, попыток вмешательства в выборы «было много».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Молдавия парламентские выборы Москва ЦИК Игорь Додон Майя Санду
