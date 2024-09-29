Власти Норвегии задумались о строительстве забора на границе с Россией

Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией по примеру Финляндии, заявила министр юстиции Мель. В 2016 году Осло установил забор возле КПП Стурскуг из-за наплыва беженцев

Фото: Jussi Nukari / imago-images.de / Global Look Press

Норвежские власти рассматривают возможность построить на границе с Россией забор, аналогичный ограждению, которое возводят в Финляндии, заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, передает NRK.

Финские власти решили построить забор на границе с Россией в 2022 году, объяснив это изменением ситуации с безопасностью в стране. В сентябре 2023 года был открыт первый участок ограждения длиной 3 км. После наплыва нелегальных мигрантов позже в том же году Финляндия закрыла все погранпункты на границе с Россией и решила усовершенствовать забор. Согласно плану, ограждение протяженностью около 200 км и высотой примерно 3,5 м будет готово к концу 2026 года.

«Этот пограничный забор очень интересен не только потому, что он может действовать как сдерживающий фактор, но и потому, что он содержит датчики и технологии, которые позволяют обнаруживать, если люди приближаются к границе», — рассказывает Мель.

По ее мнению, такое ограждение актуально и для российско-норвежской границы или ее части. Мель сообщила, что правительство Норвегии готово закрыть границу «в кратчайшие сроки». «Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть несколько мер. Речь может идти о персонале, ограждении, контроле за границей и о мерах вокруг пограничной станции в Стурскуге, чтобы иметь возможность справляться с потоком там», — говорит она.

Позицию Мель поддерживает начальник полиции провинции Финнмарк (граничит с Россией) Эллен Катрин Хетта, которая считает, что забор можно построить «в некоторых местах на линии границы». По ее мнению, это станет сдерживающим фактором для нелегальной миграции.

В Стурскуге находится автомобильный пограничный пункт (с российской стороны — Борисоглебск). В 2016 году власти Норвегии решили установить в этом районе ограждение протяженностью 200 м и высотой 3,5 м из-за наплыва мигрантов годом ранее. NRK пишет, что из 198 км норвежско-российской границы физический барьер существует вдоль 200 м.

В то же время существует еще старый забор вдоль границ, построенный в 1954 году, его протяженность составляет около 150 км. В прошлом году норвежские власти решили заменить его участок между городами Хамборгватнет и Стурскуг длиной 7 км из-за перехода оленей на пастбища в соседнюю страну, сообщало Associated Press.

NRK отмечает, что норвежско-российскую границу редко пересекают нелегально: согласно заявлению полиции в прошлом году, с начала военной операции на Украине из Норвегии в Россию незаконно перешли три человека.

Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Мо, который занимался исследованием наплыва беженцев в 2015 году, обращает внимание на различия в финско-российской и норвежско-российской границах. «Норвежско-российская граница — это конец территории, которая с российской стороны очень милитаризована. Было много военной активности, и это нужно считать очень чувствительной областью в России», — говорит он.

Исследователь соглашается, что с забором граница с норвежской стороны будет более безопасной, однако сомневается, что это сможет решить проблему нелегальной миграции, если она возникнет.