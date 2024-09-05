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Литва установила «зубы дракона» перед мостом на границе с Россией

Литва установила зубы дракона перед мостом на границе с Россией
Противотанковые бетонные пирамидки и другие заграждения установили перед мостом Королевы Луизы, соединяющим Литву с Калининградской областью. Решение в Минобороны республики объяснили «предупредительным шагом»
Фото: Lithuanian_MoD / X
Фото: Lithuanian_MoD / X

Перед мостом в литовском городе Панемуне установили противотанковые заграждения (бетонные пирамидки, также именуемые «зубами дракона»), сообщило Минобороны Литвы на своей странице в X (ранее Twitter).

«Это предупредительный шаг, чтобы обеспечить более эффективную оборону», — говорится в сообщении.

Мост Королевы Луизы в Панемуне соединяет Литву с городом Советск в Калининградской области. Установленные Вильнюсом оборонительные сооружения включают в себя не только «зубы дракона», но также мины и противотанковые ежи. В Минобороны Литвы пояснили, что сам мост является собственностью Российской Федерации, поэтому Литва может устанавливать препятствия только перед ним.

У границы с Белоруссией Литва начала строить базу для бригады бундесвера
Политика
Фото:Janis Laizans / Reuters

В июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Лидеры четырех стран заявили, что для этого потребуется финансовая поддержка всех стран — членов ЕС. Некоторые опрошенные Reuters дипломаты оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы примерно в $2,67 млрд.

Кроме этого, 20 августа глава литовского Минобороны сообщил о начале строительства в Литве военной базы, на которой планируют разместить 4 тыс. немецких военнослужащих. Площадь военной базы составит 170 га, на ней разместят 20 зданий, вертолетные площадки, тренировочные поля и другие объекты. База расположена недалеко от Вильнюса, в Руднинкае — в 20 км от государственной границы с Белоруссией, писал Reuters.

Соглашение об отправке в балтийскую республику военной бригады бундесвера подписали в декабре 2023 года. Тогда в Кремле отправку военных в Литву и планы открыть военную базу назвали созданием «очагов опасности» для России и предупредили об ответных мерах.

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Россия Литва граница Минобороны
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