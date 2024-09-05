Литва установила «зубы дракона» перед мостом на границе с Россией
Перед мостом в литовском городе Панемуне установили противотанковые заграждения (бетонные пирамидки, также именуемые «зубами дракона»), сообщило Минобороны Литвы на своей странице в X (ранее Twitter).
«Это предупредительный шаг, чтобы обеспечить более эффективную оборону», — говорится в сообщении.
Мост Королевы Луизы в Панемуне соединяет Литву с городом Советск в Калининградской области. Установленные Вильнюсом оборонительные сооружения включают в себя не только «зубы дракона», но также мины и противотанковые ежи. В Минобороны Литвы пояснили, что сам мост является собственностью Российской Федерации, поэтому Литва может устанавливать препятствия только перед ним.
В июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Лидеры четырех стран заявили, что для этого потребуется финансовая поддержка всех стран — членов ЕС. Некоторые опрошенные Reuters дипломаты оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы примерно в $2,67 млрд.
Кроме этого, 20 августа глава литовского Минобороны сообщил о начале строительства в Литве военной базы, на которой планируют разместить 4 тыс. немецких военнослужащих. Площадь военной базы составит 170 га, на ней разместят 20 зданий, вертолетные площадки, тренировочные поля и другие объекты. База расположена недалеко от Вильнюса, в Руднинкае — в 20 км от государственной границы с Белоруссией, писал Reuters.
Соглашение об отправке в балтийскую республику военной бригады бундесвера подписали в декабре 2023 года. Тогда в Кремле отправку военных в Литву и планы открыть военную базу назвали созданием «очагов опасности» для России и предупредили об ответных мерах.
суд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путина прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов