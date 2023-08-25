AP узнало о починке Норвегией забора у границ из-за ухода оленей в Россию

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Власти Норвегии намерены починить старый забор на границе с Россией из-за перехода оленей на пастбища в соседнюю страну, пишет Associated Press со ссылкой на норвежских чиновников.

Протяженность российско-норвежской границы — 195,8 км (из них 43,0 км по суше, 152,8 км — по реке и 23,3 км — по морю). Забор, который уже стоит на границе, построили в 1954 году, его протяженность составляет 150 км. Сейчас власти намерены заменить участок между городами Хамборгватнет и Сторског длиной 7 км, передает AP со ссылкой на Норвежское сельскохозяйственное агентство. Строительство, по его данным, обойдется в $348 тыс. и завершится к 1 октября.

Осло, по данным AP, принял такое решение из-за требований Москвы компенсировать потерю пастбищ. Норвежские власти считают, что это обходится дорого для государственного бюджета. В 2023 году, по данным Норвежского сельскохозяйственного агентства, Россия запрашивала компенсацию дважды.

В первый раз российская сторона потребовала от Норвегии компенсировать сумму в $4,7 тыс. за каждого оленя, отправившегося на пастбища заповедника «Пасвик» в Мурманской области, утверждает агентство. Затем Москва запросила $4,4 млн единовременно в качестве платы за время, когда животные паслись в той же местности.

Всего в 2023 году границу с Россией пересекли 42 оленя, сообщили AP чиновники. 40 из них вернули обратно в Норвегию, другие два, как ожидается, должны вернуться в ближайшее время. При этом, как сообщил представитель Норвежского сельскохозяйственного агентства Магнар Эвертсен, всех возвращенных в Норвегию оленей решили забить из-за опасений, что те вернутся в Россию.