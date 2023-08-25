branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 17:06
F-16 подняли в воздух из-за самолета над озером, где отдыхает Байден Политика, 23:46
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:40
AP узнало о починке Норвегией забора у границ из-за ухода оленей в Россию Общество, 23:26
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 22:59
Тренера СКА Ротенберга удалили за нецензурные слова в адрес соперника Спорт, 22:51
Турция увидела риски в альтернативах зерновой сделке Политика, 22:43
Путин поручил «Роскосмосу» заняться созданием низкоорбитальных спутников Технологии и медиа, 22:33
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Опрос РБК: сбережения и инвестиции - что изменилось? 22:20
«Краснодар» продлил безвыигрышную серию в матчах с «Факелом» Спорт, 22:15
Против аспиранта МГУ Мифтахова завели дело по террористической статье Политика, 22:13
Лучший молодой футболист России дебютировал за испанский клуб Спорт, 22:11
«Росбалт» исключили из списка иноагентов Политика, 22:06
Футболистки отказались выступать за Испанию из-за поцелуя главы федерации Спорт, 22:01
Суд нашел нарушения в расследовании дела хакерской группировки REvil Политика, 21:44
Общество ,  
0 

AP узнало о починке Норвегией забора у границ из-за ухода оленей в Россию

AP: Норвегия забила 40 оленей из-за опасений, что те вернутся на пастбища России
Фото: Robert Haasmann / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Robert Haasmann / imagebroker.com / Global Look Press

Власти Норвегии намерены починить старый забор на границе с Россией из-за перехода оленей на пастбища в соседнюю страну, пишет Associated Press со ссылкой на норвежских чиновников.

Протяженность российско-норвежской границы — 195,8 км (из них 43,0 км по суше, 152,8 км — по реке и 23,3 км — по морю). Забор, который уже стоит на границе, построили в 1954 году, его протяженность составляет 150 км. Сейчас власти намерены заменить участок между городами Хамборгватнет и Сторског длиной 7 км, передает AP со ссылкой на Норвежское сельскохозяйственное агентство. Строительство, по его данным, обойдется в $348 тыс. и завершится к 1 октября.

Осло, по данным AP, принял такое решение из-за требований Москвы компенсировать потерю пастбищ. Норвежские власти считают, что это обходится дорого для государственного бюджета. В 2023 году, по данным Норвежского сельскохозяйственного агентства, Россия запрашивала компенсацию дважды.

В первый раз российская сторона потребовала от Норвегии компенсировать сумму в $4,7 тыс. за каждого оленя, отправившегося на пастбища заповедника «Пасвик» в Мурманской области, утверждает агентство. Затем Москва запросила $4,4 млн единовременно в качестве платы за время, когда животные паслись в той же местности.

Всего в 2023 году границу с Россией пересекли 42 оленя, сообщили AP чиновники. 40 из них вернули обратно в Норвегию, другие два, как ожидается, должны вернуться в ближайшее время. При этом, как сообщил представитель Норвежского сельскохозяйственного агентства  Магнар Эвертсен, всех возвращенных в Норвегию оленей решили забить из-за опасений, что те вернутся в Россию.

Теги
Норвегия Россия олени забор
Материалы по теме
В Якутии прогнали оленей, которые вышли на железнодорожные пути
Общество
На Сахалине начали проверку после гибели более 20 краснокнижных оленей
Общество
Ученые в США рассказали об угрозе будущему оленеводства
Общество