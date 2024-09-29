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Аресты генералов ,  
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ТАСС узнал о просьбе генерала Булгакова отпустить его из СИЗО

ТАСС: генерал Булгаков попросил отпустить его из СИЗО ввиду статуса ветерана
Сюжет
Аресты генералов
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Бывший замминистра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков, которого обвиняют в мошенничестве, возражал против продления ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО, аргументируя это наличием статуса ветерана боевых действий и других обстоятельств, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемый Булгаков и его защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу). Булгаков имеет государственные награды и благодарности, исключительно положительно характеризуется, является ветераном боевых действий, страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении», — цитирует материалы дела агентство.

Защита Булгакова уверяла, что он не намерен скрываться, и просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Однако Басманный суд Москвы 24 сентября продлил до 25 декабря срок ареста Булгакова.

Адвокат Булгакова Сергей Севрук отказался от комментариев.

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Дмитрий Булгаков

О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере, за которое грозит до десяти лет лишения свободы. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Булгаков привлек к этому подконтрольную ему фирму, она провела работы по завышенной цене. Генерал отрицал вину.

Ранее сообщалось, что в деле экс-замминистра фигурирует Грязинский пищевой комбинат, совладельца которого, Александра Михайленко, подозревают в поставке 9 млн некачественных пайков в вооруженные силы по завышенной цене. Как сообщал «Коммерсантъ», один из фигурантов этого дела дал показания на Булгакова и заявил, что он получал взятки за заключение соответствующих контрактов. Генерал отрицал взяточничество.

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