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Военная операция на Украине ,  
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Военные ударили по топливным объектам Украины и центру разведки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по двум объектам топливной инфраструктуры Украины и центру радиотехнической разведки, сообщает Минобороны России.

В сводке ведомства говорится, что за сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места скопления украинских войск и военной техники в 136 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer и 172 дрона. Также Минобороны отчиталось об отражении контратак ВСУ на разных направлениях и уничтожении складов с боеприпасами.

Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

По оценке ведомства, потери Украины с февраля 2022 года составили 646 самолетов, 283 вертолета, 32,5 тыс. дронов, более 570 зенитных ракетных комплексов и 18,4 тыс. танков и других боевых машин.

Министерство прежде не раз отчитывалось об ударах по топливным объектам Украины. Например, военные сообщали об уничтожении технологических мощностей по переработке нефти и хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска. В мае были атакованы цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ.

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