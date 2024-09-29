Военные ударили по топливным объектам Украины и центру разведки
Российские военные нанесли удар по двум объектам топливной инфраструктуры Украины и центру радиотехнической разведки, сообщает Минобороны России.
В сводке ведомства говорится, что за сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места скопления украинских войск и военной техники в 136 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer и 172 дрона. Также Минобороны отчиталось об отражении контратак ВСУ на разных направлениях и уничтожении складов с боеприпасами.
По оценке ведомства, потери Украины с февраля 2022 года составили 646 самолетов, 283 вертолета, 32,5 тыс. дронов, более 570 зенитных ракетных комплексов и 18,4 тыс. танков и других боевых машин.
Министерство прежде не раз отчитывалось об ударах по топливным объектам Украины. Например, военные сообщали об уничтожении технологических мощностей по переработке нефти и хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска. В мае были атакованы цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ.
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