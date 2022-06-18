Минобороны заявило об ударах по хранилищам топлива в Кременчуге

Конашенков заявил, что российские военные уничтожили хранилища топлива для техники ВСУ около Кременчуга и Лисичанска, а также сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили высокоточным оружием технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районе Кременчуга в Полтавской области, а также Лисичанска в Луганской области. Об этом сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, по словам которого топливо предназначалось для украинской военной техники.

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Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике.

По словам представителя Минобороны, за прошедшие сутки российская авиация нанесла удары по 62 районам сосредоточения сил ВСУ. В результате, утверждает он, уничтожены «более 160 националистов», техника и три склада боеприпасов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее об ударах России по Кременчугу сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. По его словам, от шести до восьми российских ракет попало по нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, пострадали теплоэлектроцентраль и другие объекты инфраструктуры.

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Российское Минобороны настаивает, что наносит удары только по военным объектам на территории Украины.

5 июня оборонное ведомство заявило об ударе высокоточными ракетами большой дальности по корпусам вагоноремонтного предприятия на окраине Киева, где, по его данным, находились прибывшие из Восточной Европы танки Т-72. Ранее в тот же день киевский мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах на объектах инфраструктуры в восточной части города, в Днепровском и Дарницком районах. В офисе президента Украины уточнили, что пострадали объекты «Укрзализныци», оператора железных дорог.

Страны Запада активизировали поставки вооружений на Украину после начала российской военной операции 24 февраля. Киев неоднократно говорил, что нуждается в них для защиты. Москва обвиняет Запад в «накачке Украины оружием» и считает, что такие действия ведут к эскалации.