Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ
Военнослужащие России за прошедшую неделю нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также по эшелону с западным вооружением и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«Нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием <...> в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», — говорится в сообщении.
Как уточнило ведомство, были поражены также цеха производства и места хранения украинских беспилотников и безэкипажных катеров.
Кроме этого, группировка войск «Север» в Курской области уничтожила два немецких танка Leopard и шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе одну американскую пусковую установку РСЗО HIMARS.
Ранее военное ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Мариновка, который находится примерно в 16 км к юго-востоку от Покровска.
По информации Минобороны, взятие Мариновки улучшает позиции российских военных на подступах к Селидово.
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