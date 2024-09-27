 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие России за прошедшую неделю нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также по эшелону с западным вооружением и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием <...> в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», — говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, были поражены также цеха производства и места хранения украинских беспилотников и безэкипажных катеров.

Кроме этого, группировка войск «Север» в Курской области уничтожила два немецких танка Leopard и шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе одну американскую пусковую установку РСЗО HIMARS.

Минобороны сообщило о взятии под контроль Мариновки
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее военное ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Мариновка, который находится примерно в 16 км к юго-востоку от Покровска.

По информации Минобороны, взятие Мариновки улучшает позиции российских военных на подступах к Селидово.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны ВСУ военные аэродромы Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии под контроль Мариновки
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над двумя регионами
Политика
Минобороны сообщило о взятии города Украинск под контроль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дорогиОбщество, 17:47
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в СШАПолитика, 17:35
В Балакове задержали подозреваемую в убийстве соперницы из ревностиОбщество, 17:33
В какие криптовалютные сети переходил капитал в сентябре. Топ-4 проектаКрипто, 17:20
Лукашенко рассказал о планах создать белорусский мобильный телефонТехнологии и медиа, 17:17
Иноагентами признали центр «Досье», Гениса и экс-главу «Большой книги»Политика, 17:11
На ряде улиц Москвы с платной парковкой осенью пересмотрят тарифыГород, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Винер назвала свою зарплату в федерации художественной гимнастикиСпорт, 16:59
Внутренний туризм и рынок краткосрочной аренды: перспективы и трендыОтрасли, 16:55
Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским мирные переговорыПолитика, 16:54
Лучший игрок Евро-2024 выбыл до конца сезона из-за травмыСпорт, 16:53
Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУПолитика, 16:38
Медведев пригрозил оставить «мокрое место» в ответ на превентивный ударПолитика, 16:35
Ракова рассказала о праздничной программе Дня среднего профобразованияГород, 16:34