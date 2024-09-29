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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области после атаки дронов загорелся лес

Сюжет
Военная операция на Украине
В Милютинском районе на северо-востоке области горят 20 га леса, в тушении задействовали вертолет. Губернатор сообщил, что угрозы населенным пунктам нет
Фото: Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press
Фото: Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press

В Милютинском районе Ростовской области после падения беспилотника загорелся лес, огонь охватил 20 га, сообщил губернатор Василий Голубев.

В тушении пожара задействовали вертолет МЧС, борьбу с огнем осложняет сильный ветер. По словам Голубева, угрозы населенным пунктам нет.

Милютинский район находится на северо-востоке региона, примерно в 290 км от Ростова-на-Дону.

Ростовский губернатор заявил об уничтожении 18 дронов
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Ночью Голубев сообщал, что в Азовском районе после падения обломков сбитых дронов загорелась сухая трава, спасатели потушили огонь, никто не пострадал. Над регионом уничтожили 18 дронов, а всего над Россией — 125, отчитывалось Минобороны.

В середине августа после падения обломков сбитого беспилотника крупный пожар произошел на складах с топливом в Пролетарске в юго-восточной части Ростовской области, его площадь достигала 10 тыс. кв. м. Потушить открытое горение удалось только на 16-й день.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ростовская область Василий Голубев беспилотники дроны Пожар лесной пожар
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