В Ростовской области после атаки дронов загорелся лес
В Милютинском районе Ростовской области после падения беспилотника загорелся лес, огонь охватил 20 га, сообщил губернатор Василий Голубев.
В тушении пожара задействовали вертолет МЧС, борьбу с огнем осложняет сильный ветер. По словам Голубева, угрозы населенным пунктам нет.
Милютинский район находится на северо-востоке региона, примерно в 290 км от Ростова-на-Дону.
Ночью Голубев сообщал, что в Азовском районе после падения обломков сбитых дронов загорелась сухая трава, спасатели потушили огонь, никто не пострадал. Над регионом уничтожили 18 дронов, а всего над Россией — 125, отчитывалось Минобороны.
В середине августа после падения обломков сбитого беспилотника крупный пожар произошел на складах с топливом в Пролетарске в юго-восточной части Ростовской области, его площадь достигала 10 тыс. кв. м. Потушить открытое горение удалось только на 16-й день.
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