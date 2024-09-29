Ростовский губернатор заявил об уничтожении 18 дронов
Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.
«Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага», — написал он.
Голубев уточнил, что пять дронов было уничтожено в юго-западной части региона, а остальные — в Миллеровском районе. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.
Ночью Голубев заявил об отражении массированной атаки на севере области. Были сбиты четыре беспилотника в Азовском районе, говорил губернатор. По его словам, из-за падения обломков одного из них загорелась сухая трава, пожар быстро потушили.
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