Ростовский губернатор заявил об уничтожении 18 дронов

Пять дронов было уничтожено в юго-западной части региона, а остальные — в Миллеровском районе, уточнил Голубев. Пострадавших и разрушений нет, сказал он. Ночью губернатор заявил об отражении массированной атаки

Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

«Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага», — написал он.

Голубев уточнил, что пять дронов было уничтожено в юго-западной части региона, а остальные — в Миллеровском районе. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

Ночью Голубев заявил об отражении массированной атаки на севере области. Были сбиты четыре беспилотника в Азовском районе, говорил губернатор. По его словам, из-за падения обломков одного из них загорелась сухая трава, пожар быстро потушили.