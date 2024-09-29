Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении атаки дронов
Силы ПВО перехватили и нейтрализовали несколько беспилотников над Волгоградской областью, заявил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов также нет.
«Возгорания сухой травы, вызванные паданием обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями», — сказал глава региона.
26 августа два беспилотника были сбиты в Еланском районе области, говорил Бочаров. Из-за падения обломков жилой дом и два нежилых строения были повреждены. Никто не пострадал.
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