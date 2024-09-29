Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении атаки дронов

Силы ПВО нейтрализовали несколько беспилотников, повреждений гражданских и военных объектов нет, сказал Бочаров

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Силы ПВО перехватили и нейтрализовали несколько беспилотников над Волгоградской областью, заявил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов также нет.

«Возгорания сухой травы, вызванные паданием обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями», — сказал глава региона.

26 августа два беспилотника были сбиты в Еланском районе области, говорил Бочаров. Из-за падения обломков жилой дом и два нежилых строения были повреждены. Никто не пострадал.