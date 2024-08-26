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Военная операция на Украине ,  
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В Волгоградской области три дома получили повреждения при атаке дронов

Губернатор Бочаров: в Волгоградской области сбили два дрона, повреждены три дома
Сюжет
Военная операция на Украине
При падении обломков беспилотников повреждения получили жилой дом и два нежилых строения. В ночь на 26 августа атаке дронов подверглись, помимо Волгоградской области, еще семь регионов
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотника в Еланском районе Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации Волгоградской области.

«В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — добавил Бочаров.

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Фото:busargin_r / Telegram

В предыдущий раз дроны атаковали Волгоградскую область 22 августа. В результате удара начался пожар на объекте Минобороны, жертв не было. Бочаров не уточнил, о каком объекте идет речь. Позже в администрации Калачевского района сообщили, что обстановку взяли под контроль, серьезных повреждений гражданской инфраструктуры после атаки беспилотников не зафиксировали.

В ночь на 26 августа дроны, помимо Волгоградской области, сбили еще в семи регионах. Больше всего беспилотников сбили в Саратовской области — девять, еще три дрона уничтожили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

В Саратовской области пострадали четыре человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Дроны попали в два многоэтажных здания в Саратове и Энгельсе. Второй город находится примерно в 700 км от украинской границы.

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