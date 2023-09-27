Самолет вылетел из Иркутска в Пхукет после 74-часовой задержки

Самолет из Иркутска в Пхукет вылетел после 74-часовой задержки

Из Иркутска в Пхукет вылетел самолет после трехдневной задержки, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«383 пассажира благополучно вылетели из аэропорта города Иркутска. Общее время задержки вылета составило 73 часа 58 минут», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре добавили, что «по поступавшим от пассажиров обращениям организованы проверки». «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Изначально самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь в 05:15 (01:15 мск) 24 сентября. Вылет отложили до 03:00 25 сентября (23:00 мск 24 сентября) в связи с неисправностью гидравлической системы. Потом рейс отложили на 27 сентября.

В авиакомпании предложили выплатить полную стоимость турпакета, тем, кто отказался от вылета. Пассажирам, которые решили дождаться рейса, пообещали компенсация за сокращенное время пребывания на Пхукете.