Сейм Латвии утвердил переход школ на латышский язык в течение трех лет

Даже в тех латвийских школах, где большинство учеников русскоязычные, такие предметы, как «Родной язык» и «Родная литература», станут факультативными

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутаты латвийского сейма в окончательном чтении приняли поправки в закон «Об образовании», согласно которым с 2025/26 учебного года преподавание во всех школах и детских садах страны будет вестись только на латышском языке, сообщил портал Delfi.

Русский язык в соответствии с новым законом получает статус «языка нацменьшинств».

Даже в тех школах, где большинство учеников составляют русскоязычные жители республики, изучение русского языка и литературы станет факультативным. Содержание программ данных курсов, а также вопросы финансирования их преподавания будет определять правительство.

В августе Минюст Латвии предложил ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах, поскольку он не является одним из языков Евросоюза.

В российском МИДе, комментируя эту инициативу, заявили, что в Латвии «языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых латвийские власти считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики». «Подобные абсурдные, дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.

После признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации на Украине Латвия присоединилась к санкциям Евросоюза против Москвы. C 19 сентября Латвия вместе с Литвой, Эстонией и Польшей запретили въезд россиянам, у которых есть туристические шенгенские визы. Исключение предусмотрены для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.