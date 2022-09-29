Сейм Латвии утвердил переход школ на латышский язык в течение трех лет

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 16:29
Черногория объявила шесть дипломатов из России персонами нон грата Политика, 19:24
Посольство Италии посоветовало своим гражданам уезжать из России Политика, 19:18
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 19:18
В Минспорте объяснили вызов российского фигуриста Алиева в военкомат Спорт, 19:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:08
Посольство Финляндии назвало основания для приема заявлений на визу Политика, 19:07
Евкуров проверил подготовку мобилизованных в Рязанской области. Видео Политика, 19:04
Сейм Латвии утвердил переход школ на латышский язык в течение трех лет Политика, 18:56
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 18:55
Курский поселок частично остался без света и воды из-за обстрела Политика, 18:55
Футболиста «Спартака» признали лучшим игроком месяца в РПЛ Спорт, 18:52
Емельяненко заявил о шоке от новостей об укрывающихся от мобилизации Спорт, 18:43
Автобусы из Самары и Тольятти в казахстанский Уральск временно отменили Политика, 18:35
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 18:32
Война санкций ,  
0 

Сейм Латвии утвердил переход школ на латышский язык в течение трех лет

Даже в тех латвийских школах, где большинство учеников русскоязычные, такие предметы, как «Родной язык» и «Родная литература», станут факультативными
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутаты латвийского сейма в окончательном чтении приняли поправки в закон «Об образовании», согласно которым с 2025/26 учебного года преподавание во всех школах и детских садах страны будет вестись только на латышском языке, сообщил портал Delfi.

Русский язык в соответствии с новым законом получает статус «языка нацменьшинств».

Даже в тех школах, где большинство учеников составляют русскоязычные жители республики, изучение русского языка и литературы станет факультативным. Содержание программ данных курсов, а также вопросы финансирования их преподавания будет определять правительство.

Свой или чужой. В каком статусе живет русский язык в бывшем СССР
Политика
Фото:Марина Маковецкая / РИА Новости

В августе Минюст Латвии предложил ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах, поскольку он не является одним из языков Евросоюза.

В российском МИДе, комментируя эту инициативу, заявили, что в Латвии «языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых латвийские власти считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики». «Подобные абсурдные, дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.

После признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации на Украине Латвия присоединилась к санкциям Евросоюза против Москвы. C 19 сентября Латвия вместе с Литвой, Эстонией и Польшей запретили въезд россиянам, у которых есть туристические шенгенские визы. Исключение предусмотрены для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
«Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Латвия русский язык школы
Материалы по теме
Для школ в ДНР и ЛНР сделают учебник «классического украинского языка»
Политика
В Минпросвещения исключили отмену изучения языков «недружественных» стран
Общество
Минэкономики Латвии с 1 сентября откажется от русского языка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter