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Reuters узнал об опасениях отключения связи в ЕС из-за нехватки энергии

Reuters: европейские операторы опасаются отключения мобильной связи из-за нехватки энергии
На половине телекоммуникационных вышек в Европе установлены резервные батареи, но их мощностей в случае отключения энергии хватит на полчаса, пишет Reuters
«Газпром» GAZP ₽215,35 -0,93% Купить
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Европейские операторы опасаются, что энергетический кризис может привести к отключениям мобильной связи этой зимой, сообщил Reuters. Как пишет агентство, такие риски возникли на фоне проблем с поставками российского газа. А во Франции ситуация усугубляется тем, что несколько атомных электростанций закрываются на техническое обслуживание.

Как сообщили Reuters четыре руководителя европейских телекоммуникационных компаний, сейчас во многих странах ЕС недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, что повышает вероятность отключения мобильной связи.

Ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, Швеция и Германия, уже предпринимают усилия, чтобы обеспечить непрерывную работу мобильной связи, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на антеннах сотовой связи, пишет агентство. В частности, некоторым операторам удалось изолировать участки сети, которые обеспечивают работу приоритетных клиентов, таких как больницы, ключевые промышленные предприятия и военные объекты.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Всего же, как пишет Reuters, в Европе установлено почти полмиллиона телекоммуникационных вышек, и у большинства из них есть резервные батареи, которых хватит для обеспечения работы антенн примерно на полчаса.

Этим летом «Газпром» ограничил поставку газа по трубопроводу «Северный поток-1» — основному маршруту поставок в Европу — до 20% проектной мощности, объяснив решение проблемами с возвратом турбин из ремонта из-за санкций. Европейские власти и компания Siemens Energy, которая занимается техобслуживание турбин, заявили, что решение «Газпрома» политически мотивировано. В самой компании и в Кремле подобные обвинения неоднократно опровергали.

В конце августа поставка газа по «Северному потоку» прекратилась полностью. А в начале этой недели на обеих ветках трубопровода, а также на еще одной ветке «Северного потока-2» произошли утечки. В Швеции, в исключительной зоне которой случилась авария, считают, что повреждения вызваны взрывами, и квалифицируют случившееся как «грубый саботаж». В Кремле заявили о необходимости расследовать случившееся и опровергли предположения о возможной причастности России к аварии. В связи с повреждением трубопроводов Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН, оно пройдет 30 сентября. 

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