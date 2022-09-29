Минюст разрешил не сажать в СИЗО больных эпилепсией и болезнью Паркинсона

Минюст изменил перечень заболеваний, при которых обвиняемых не будут помещать в СИЗО

Бизнес-омбудсмен предложил расширить список диагнозов еще в 2020 году, и, по его словам, Минюст учел его идеи. В перечне появились новые заболевания уточнены формулировки, названия болезней приведены в соответствие с МКБ-10

Борис Титов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минюст учел предложения уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова по расширению списка заболеваний, освобождающих фигурантов уголовных дел от предварительного заключения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В письме Титова к министру юстиции Константину Чуйченко говорится, что подготовленный ведомством перечень «в целом соответствует концепции, согласованной деловым сообществом с привлечением экспертов-медиков». Он отметил, что работа над списком велась несколько лет и эксперты Минздрава несколько раз возвращались к проекту, «чтобы максимально исключить неоднозначность применения его положений и, если можно так говорить о заболеваниях, устранить несправедливость и необоснованность требований к их наличию».

Замглавы экспертно-юридической службы аппарата Уполномоченного Наталья Рябова уточнила, что новый список заболеваний полностью соответствует кодам МКБ-10, тогда как в предыдущей его редакции болезни «определялись очень общо и расплывчато». «Во-вторых, и это очень важно, смягчены формулировки условий для того, чтобы не помещать человека в следственный изолятор. Например, в отношении туберкулеза органов дыхания убрано требование «прогрессирующего течения, излечение которого не может быть достигнуто никакими методами». Подобная категоричность раньше давала формальную возможность отказать больному в праве избежать СИЗО», — рассказала Рябова. По некоторым другим заболеваниям формулировку «прогрессирующее течение» заменили на «отсутствие положительной динамике», «безотлагательность» лечения — на его «необходимость» при невозможности проводить его в месте содержания под стражей.

Омбудсмен считает, что эти изменения позволят избавить от содержания в СИЗО значительное количество людей, а некоторым их них и спасти жизнь.

Титов направил в Верховный суд свои предложения по изменению перечня заболеваний в 2020 году. Он предложил внести в список оснований для освобождения все формы рака (если лечение нельзя получить в месте лишения свободы) и отменить норму об обязательном гистологическом подтверждении диагноза, если речь идет о сложнодоступной или внутричерепной опухоли, а также добавить в перечень разные виды лейкоза, апластическую анемию, болезнь Паркинсона, эпилепсию с определенной частотой и тяжестью припадков, деменцию, депрессивные эпизоды и рекуррентные депрессии тяжелой степени и другие заболевания.

Омбудсмен предложил распространить этот список на подсудимых и осужденных, приговор которым пока не вступил в законную силу.

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В 2021 году Минюст предложил расширить список болезней, людей с которыми нельзя содержать в СИЗО. Помимо туберкулеза органов дыхания в перечне появились другие виды туберкулеза; список пополнили лейкоз, различные онкологические болезни и заболевания крови, эпилепсия, болезнь Паркинсона. В списке Минюста не оказалось психических заболеваний.

Борис Титов в сентябре сообщил, что уйдет в отставку. Его полномочия истекли еще в июне, их продлили, но бизнес-омбудсмен решил не пользоваться возможностью переизбраться на третий срок. До назначения преемника он продолжить выполнять функции уполномоченного.