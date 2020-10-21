Титов предложил освобождать заключенных с эпилепсией и тяжелой депрессией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 октября Общество, 09:49 Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы РБК и Hyundai Mobility, 09:33 Число ипотечных сделок в Москве выросло в 1,6 раза в годовом выражении Недвижимость, 09:33 В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 2,4 тыс. человек Общество, 09:32 Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное Общество, 09:27 После гибели ребенка в Лобне задержали педагога и директора центра Общество, 09:25 Как определить перспективную криптовалюту. Список правил Крипто, 09:20 Как попавшие в черный список ФАС подрядчики судились во время пандемии Pro, 09:09 Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать РБК и ВТБ Привилегия, 09:04 Бывший тренер «Спартака» возглавил футбольный клуб «СКА-Хабаровск» Спорт, 09:03 Титов предложил освобождать заключенных с эпилепсией и тяжелой депрессией Общество, 08:58 Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России РБК и SAP, 08:35 Трамп посоветовал Ирану стать сильной страной без ядерного оружия Политика, 08:34 Излишек средств банков в ЦБ упал до уровня трехлетней давности Финансы, 08:30
Общество ,  
0 

Титов предложил освобождать заключенных с эпилепсией и тяжелой депрессией

Бизнес-омбудсмен предложил расширить перечень заболеваний, препятствующих содержанию обвиняемых под стражей. Он счел нужным включить туда тяжелые формы депрессии и все виды рака, требующие лечения вне СИЗО
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС)

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил в Верховный суд свои предложения по изменению перечня заболеваний, при которых подследственные, подсудимые и осужденные, приговор которым еще не вступил в законную силу, подлежат освобождению из-под стражи. Об этом РБК сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена, копия его письма на имя зампреда ВС Владимира Давыдова есть у редакции.

В 2019 году Титов возглавил рабочую группу по изменению постановления правительства № 3. В нем говорится о порядке медосвидетельствования подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся в СИЗО. Группа выработала позицию, что необходимо расширять список заболеваний, при которых подследственные должны освобождаться. При этом «стадии и тяжесть заболеваний», требующих освобождения, для лиц, чья вина еще не доказана судом, должны быть ниже, чем для осужденных, содержащихся в колониях, следует из изложенной в письме позиции.

С какими диагнозами предлагается освобождать

По действующему постановлению № 3 основанием для освобождения заключенного могут быть онкологические заболевания «4-й клинической группы при наличии отдаленных метастазов в предтерминальном состоянии» (то есть, виды и стадии рака, которые не подлежат никакому лечению, кроме паллиативного). Также это излечимые онкологические заболевания, которые требуют госпитализации в специализированный стационар.

Титов предлагает немного изменить эту норму: в его предложениях говорится о всех формах рака, если лечение невозможно получить в месте лишения свободы. Помимо злокачественных новообразований, «сдавливающих внутренние органы или врастающих в них», в предложенном Титовым списке есть разные виды лейкоза, апластическая анемия и объемные образования головного или спинного мозга, влияющие на возможность человека обслуживать себя.

Еще одно предлагаемое изменение связано с заключенными, больными ВИЧ в фазе 4В, которая предполагает развитие «тяжелых, угрожающих жизни» вторичных заболеваний. Действующее постановление предполагает, что для освобождения у больного должны быть «стойкие нарушения функций организма, приводящие к значительному ограничению жизнедеятельности и требующие длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара». Бизнес-омбудсмен же предлагает освобождать и заключенных с ВИЧ в фазе 4В «в стадии прогрессирования».

Фигурант «списка Титова» получил условный срок по делу об обналичивании
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Также предлагается освобождать подследственных с определенными психическими заболеваниями (действующий перечень их не содержит вовсе). В его списке — любые «хронические и затяжные психические расстройства», проявления которых не позволяют заболевшему осознавать свои действия и их опасность, а также депрессивные эпизоды и рекуррентные депрессии тяжелой степени, биполярное аффективное расстройство в тяжелой депрессивной фазе, делирий и деменция (как связанная с употреблением алкоголя и наркотиков, так и нет), паническое расстройство с тяжелыми сердечными симптомами, агорафобия в тяжелой степени или в сочетании с гипертонией и астмой.

Омбудсмен считает, что необходимо включить в перечень более легкие по сравнению с действующим списком сердечно-сосудистые заболевания (например, гипертоническую и ишемическую болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью III стадии тяжести вместо IV). Среди заболеваний нервной системы Титов называет выраженную болезнь Паркинсона и эпилепсию с определенной частотой и тяжестью припадков. Также в предложенном списке — более подробные перечни видов туберкулеза и заболеваний эндокринной системы (включая разные виды диабета с осложнениями, кистозный фиброз и серьезные дисфункции гипофиза), декомпенсированный цирроз печени, нейросифилис и такие крайне редкие заболевания, как фатальная семейная бессонница.

Этот список Титов предлагает распространить на подсудимых и на осужденных, приговор которым еще не вступил в законную силу. Сейчас люди, которые уже осуждены, но до апелляции продолжают содержаться в СИЗО, часто оказываются в «слепой зоне»: нет определенной позиции, применять ли к ним нормы из 3-го постановления или из 54-го. Кроме того, омбудсмен предлагает, что решение о медосвидетельствовании заключенных СИЗО не должны принимать представители следственных органов или администрации учреждений; это должны делать только медицинские работники.

Проблемы применения перечня

Предложенные изменения «носят революционный характер, и если они будут приняты именно в такой форме, то это сыграет существенную роль» в гуманизации уголовно-исполнительной системы и ее приближении к международным стандартам, сказала РБК руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева. По ее словам, наиболее принципиальные из предложенных поправок касаются заключенных с ВИЧ, туберкулезом, диабетами и онкологическими заболеваниями, при этом упущены некоторые важные заболевания костно-мышечной системы.

С институтом освобождения больных подследственных связано больше проблем, чем с освобождением больных осужденных, рассказала Коптеева: так, постановление правительства № 54, посвященное осужденным, изначально содержало более широкий список диагнозов и впоследствии подвергалось значительной корректировке; с постановлением № 3 этого не произошло. «По 54-му постановлению как-то можно работать, третье не работает вообще», — говорит Коптеева, поясняя, что как правило заключенных не выпускают на стадии следствия ни при каких условиях. В отдельных ситуациях, чтобы добиться освобождения заключенного, приходится дожидаться обвинительного приговора, говорит юрист.

Проблемы невозможности добиться освобождения тяжелобольных заключенных действительно есть, однако они скорее связаны с правоприменением, чем с нормативной базой, полагает руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров: так, есть большая категория заключенных, которые подпадают под перечень, но не могут добиться освобождения.

Юрист привел пример того, как работает институт освобождения тяжелобольных заключенных: «У нас был случай, когда мы по 3-му постановлению вытащили подследственного под домашний арест. Затем его арестовали по приговору, мы снова добились его освобождения. После апелляции снова его взяли под стражу. Врачи дали заключение, что он подходит и под 54-е постановление, суд удовлетворил ходатайство о его освобождении. Прокурор это обжаловал, вторая инстанция удовлетворила его апелляцию и направила ходатайство об освобождении на новое рассмотрение. Не дождавшись второго рассмотрения, человек умер».

Авторы
Маргарита Алехина, Кирилл Сироткин
Борис Титов заключенные болезни
Материалы по теме
Фигурант «списка Титова» получил условный срок по делу об обналичивании
Общество
СМИ узнали об идее по объединению МВД, ФСИН и службы судебных приставов
Общество
СМИ узнали о планах ФСИН побороть тюремные call-центры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter