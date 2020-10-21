Титов предложил освобождать заключенных с эпилепсией и тяжелой депрессией

Еще одно предлагаемое изменение связано с заключенными, больными ВИЧ в фазе 4В, которая предполагает развитие «тяжелых, угрожающих жизни» вторичных заболеваний. Действующее постановление предполагает, что для освобождения у больного должны быть «стойкие нарушения функций организма, приводящие к значительному ограничению жизнедеятельности и требующие длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара». Бизнес-омбудсмен же предлагает освобождать и заключенных с ВИЧ в фазе 4В «в стадии прогрессирования».

Также предлагается освобождать подследственных с определенными психическими заболеваниями (действующий перечень их не содержит вовсе). В его списке — любые «хронические и затяжные психические расстройства», проявления которых не позволяют заболевшему осознавать свои действия и их опасность, а также депрессивные эпизоды и рекуррентные депрессии тяжелой степени, биполярное аффективное расстройство в тяжелой депрессивной фазе, делирий и деменция (как связанная с употреблением алкоголя и наркотиков, так и нет), паническое расстройство с тяжелыми сердечными симптомами, агорафобия в тяжелой степени или в сочетании с гипертонией и астмой.

Омбудсмен считает, что необходимо включить в перечень более легкие по сравнению с действующим списком сердечно-сосудистые заболевания (например, гипертоническую и ишемическую болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью III стадии тяжести вместо IV). Среди заболеваний нервной системы Титов называет выраженную болезнь Паркинсона и эпилепсию с определенной частотой и тяжестью припадков. Также в предложенном списке — более подробные перечни видов туберкулеза и заболеваний эндокринной системы (включая разные виды диабета с осложнениями, кистозный фиброз и серьезные дисфункции гипофиза), декомпенсированный цирроз печени, нейросифилис и такие крайне редкие заболевания, как фатальная семейная бессонница.

Этот список Титов предлагает распространить на подсудимых и на осужденных, приговор которым еще не вступил в законную силу. Сейчас люди, которые уже осуждены, но до апелляции продолжают содержаться в СИЗО, часто оказываются в «слепой зоне»: нет определенной позиции, применять ли к ним нормы из 3-го постановления или из 54-го. Кроме того, омбудсмен предлагает, что решение о медосвидетельствовании заключенных СИЗО не должны принимать представители следственных органов или администрации учреждений; это должны делать только медицинские работники.

Проблемы применения перечня

Предложенные изменения «носят революционный характер, и если они будут приняты именно в такой форме, то это сыграет существенную роль» в гуманизации уголовно-исполнительной системы и ее приближении к международным стандартам, сказала РБК руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева. По ее словам, наиболее принципиальные из предложенных поправок касаются заключенных с ВИЧ, туберкулезом, диабетами и онкологическими заболеваниями, при этом упущены некоторые важные заболевания костно-мышечной системы.

С институтом освобождения больных подследственных связано больше проблем, чем с освобождением больных осужденных, рассказала Коптеева: так, постановление правительства № 54, посвященное осужденным, изначально содержало более широкий список диагнозов и впоследствии подвергалось значительной корректировке; с постановлением № 3 этого не произошло. «По 54-му постановлению как-то можно работать, третье не работает вообще», — говорит Коптеева, поясняя, что как правило заключенных не выпускают на стадии следствия ни при каких условиях. В отдельных ситуациях, чтобы добиться освобождения заключенного, приходится дожидаться обвинительного приговора, говорит юрист.

Проблемы невозможности добиться освобождения тяжелобольных заключенных действительно есть, однако они скорее связаны с правоприменением, чем с нормативной базой, полагает руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров: так, есть большая категория заключенных, которые подпадают под перечень, но не могут добиться освобождения.

Юрист привел пример того, как работает институт освобождения тяжелобольных заключенных: «У нас был случай, когда мы по 3-му постановлению вытащили подследственного под домашний арест. Затем его арестовали по приговору, мы снова добились его освобождения. После апелляции снова его взяли под стражу. Врачи дали заключение, что он подходит и под 54-е постановление, суд удовлетворил ходатайство о его освобождении. Прокурор это обжаловал, вторая инстанция удовлетворила его апелляцию и направила ходатайство об освобождении на новое рассмотрение. Не дождавшись второго рассмотрения, человек умер».