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В Нижегородской области мобилизованным выдадут кнопочные телефоны

Военным нельзя пользоваться смартфонами при исполнении служебных обязанностей. Власти Нижегородской и Орловской областей решили закупить кнопочные телефоны для тех мобилизованных, у которых их нет
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что мобилизованным жителям региона выдадут кнопочные телефоны, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Считаем, что должны помочь нашим нижегородцам, поэтому собираем им необходимые вещи. Спальный мешок, например, должен быть у каждого. Учитывая рекомендации по кнопочным телефонам для мобилизованных, мы взяли это на себя», — пояснил он.

В посте губернатора говорится, что Никитин встретился с мобилизованными и выдал первые наборы необходимых вещей. К сообщению прикреплено соответствующее видео. На нем губернатор в окружении призывников выкладывает на стол различные вещи, входящие в набор: коврик, спальник, перчатки, шапка, дождевик, сухпаек, батарейки, мультитул, фонарик, аптечка, швейный набор.

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В соответствии с федеральным законодательством военным при исполнении ими служебных обязанностей, в том числе при ведении боевых действий и нахождении на территории воинских частей, запрещено иметь при себе смартфоны и другие гаджеты с интернетом и системой геолокации. Кнопочные телефоны при этом не запрещены.

О закупке кнопочных телефонов для мобилизованных накануне также сообщили в Орловской области. Советник губернатора Сергей Лежнев написал об этом в своем телеграм-канале. По его словам, такое поручение дал губернатор Андрей Клычков.

В целом 28 сентября область оплатила счета на сумму 700 тыс. руб., в закупку вошли бензопилы, генераторы, палатки, теплое белье, носки. Позже поступят еще несколько заказанных партий товаров, предназначенных для мобилизованных, подчеркнул Лежнев.

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После объявления мобилизации многие регионы решили принять дополнительные меры поддержки подпавших под призыв и назначить разовые или ежемесячные выплаты. В частности. в Москве решили ежемесячно платить мобилизованным по 50 тыс. руб., в Сахалинской области — разово по 300 тыс. руб., в Якутии — единовременно по 200 тыс. руб., в Адыгее — разово по 100 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — ежемесячно по 25 тыс. руб.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Нижегородская область Орловская область мобильная связь частичная мобилизация
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