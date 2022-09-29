В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря после референдумов

Если ДНР, Запорожскую и Херсонскую области присоединят к России, Украина лишится выхода к Азовскому морю, пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он назвал это решение стратегическим для Москвы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Азовское море после ожидаемого вхождения в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей станет внутренним российским морем, заявил «РИА Новости» глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — сказал Константинов. Грузовое сообщение, по его словам, тоже должно восстановиться.

Российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль часть территорий. Союзные войска заняли Херсонскую область, юг ДНР и юг Запорожской области — таким образом, Россия контролирует все выходы к Азовскому морю.

Постпред Крыма при президенте и вице-премьер республики Георгий Мурадов после «освобождения» азовского портового города Мариуполя в мае заявил, что Азовское море станет совместно использоваться Россией и ДНР. Он добавил, что Украина, вероятно, лишится выхода к этому морю после потери контроля над Херсонской областью и югом Запорожской.

Согласно договору от 2003 года, Азовское море и Керченский пролив «исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины». Тем же документом устанавливается граница.

27 февраля в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР прошли референдумы, на которых проголосовавшие высказались за присоединение этих территорий к России. Президент России Владимир Путин до оглашения результатов говорил, что Москва поддержит решение жителей республик Донбасса и двух областей.

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