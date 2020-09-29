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Горбачев заявил о риске в случае отказа лидера США от встречи с Путиным

Первый президент СССР высказал опасения, что мир может охватить новая гонка вооружений, поэтому глава России и победитель выборов в США должны как можно скорее встретиться и договориться
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Победитель на президентских выборах в США должен как можно быстрее провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

Бывший советский лидер опасается, что без этой встречи новая гонка ядерных вооружений может охватить мир и выйти из-под контроля.

«Ситуация очень тревожная. Каким бы ни был результат выборов, нам необходимо возобновить диалог, чтобы выйти из этой замороженной ситуации. Нам нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — цитирует Горбачева журнал The Times.

Горбачев пояснил, что стороны должны провести «второй Рейкьявик», тем самым напомнив о своих переговорах с президентом США Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году. Эта встреча проложила путь к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого действующий американский лидер Дональд Трамп вышел в прошлом году.

«Ситуация, которая существовала между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов, была гораздо более сложной, чем сейчас между США и Россией. Но мы нашли выход через доверие, через понимание и выстраивание отношений друг с другом», — сказал Горбачев.

Горбачев назвал политику США приводящей мир к стратегическому хаосу
Политика
Михаил Горбачев

США официально вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года. Он запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычными и ядерными зарядами. Договор был подписан Горбачевым и Рейганом в 1987 году в Вашингтоне и носил бессрочный характер.

Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого договора при разработке новой ракеты. Российское руководство все обвинения отвергало. Однако главной причиной решения США выйти из ДРСМД эксперты называли наращивание военного потенциала Китаем, в том числе создание им ракет малой и средней дальности. Баллистические ракеты средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении есть у пяти стран — Китая, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР.

В области ядерного сдерживания между Россией и США действует Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако срок его действия истекает 5 февраля 2021 года, а о пролонгации стороны еще не договорились. В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что условия, которые ставят США для продления СНВ-3, «просто нереалистичны».

Лавров назвал нереалистичным условие США по СНВ-3
Политика
Сергей Лавров

В частности, Вашингтон настаивает на присоединении к договору Пекина. Однако, как сказал глава российского МИДа, тот отказался. Переговоры с американской стороной по продлению СНВ-3 Лавров назвал «изнурительными». В августе специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что сначала Вашингтон готов заключить новый договор о стратегических наступательных вооружениях с Россией, а потом добиваться подписания трехстороннего соглашения уже с КНР.

Ранее Трамп сообщил, что США работают с Россией над заключением договора о ядерном разоружении, причем Москва «очень сильно хочет» договориться с Вашингтоном. «Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня», — заявил американский лидер.

Автор
Владислав Гордеев
Михаил Горбачев переговоры ДРСМД
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