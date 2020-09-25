Горбачев назвал политику США приводящей мир к стратегическому хаосу

Михаил Горбачев (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Политика администрации президента США Дональда Трампа ведет мир к стратегическому хаосу. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в статье для японской газеты Asahi.

«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу и неопределенному будущему», — сказал Горбачев (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас в мире развиваются военные технологии, создается новое оружие. Поэтому требуются усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня.

Горбачев также добавил, что конкуренция и политика, балансирующая на грани военного конфликта, должны уступить место сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях.