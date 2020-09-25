Горбачев назвал политику США приводящей мир к стратегическому хаосу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 77,18 (+0,82) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 89,98 (+0,73) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Топ-6 российских вузов по версии сооснователя Genotek Артема Елмуратова РБК и Сбербанк, 09:18 Экс-депутата Госдумы Ледкова избрали сенатором от Ямала Политика, 09:10 Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за отсутствие масок Общество, 09:04 Доля свободных помещений под кафе и магазины на Тверской почти удвоилась Бизнес, 09:00 Где российским компаниям взять 2 млн ИТ-специалистов Pro, 09:00 Москвичей просят сидеть дома, новые санкции США. Главные новости РБК Общество, 08:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 сентября Общество, 08:53 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 08:49 Горбачев назвал политику США приводящей мир к стратегическому хаосу Политика, 08:46 Собянин заявил об отсутствии желания возвращаться к жестким ограничениям Общество, 08:35 Германия вернет России 3 тыс. конфискованных на границе икон Общество, 08:23 Видео голов и опасных моментов матча «Баварии» и «Севильи» за Суперкубок Спорт, 08:20 Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве Общество, 08:15 Власти Москвы попросили людей старше 65 лет сидеть дома Общество, 08:15
Политика ,  
0 

Горбачев назвал политику США приводящей мир к стратегическому хаосу

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Политика администрации президента США Дональда Трампа ведет мир к стратегическому хаосу. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в статье для японской газеты Asahi.

«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу и неопределенному будущему», — сказал Горбачев (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас в мире развиваются военные технологии, создается новое оружие. Поэтому требуются усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня.

Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию
Политика
Маршалл Биллингсли

Горбачев также добавил, что конкуренция и политика, балансирующая на грани военного конфликта, должны уступить место сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом предложение США по ядерному оружию, а также заявил, что Москва не готова продлить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям на условиях Вашингтона.

При этом специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли заявил, что считает предложенные Вашингтоном параметры нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям «хорошим предложением», несмотря на возникшие противоречия.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был заключен в 2010 году, его срок истекает в феврале 2021 года.

Михаил Горбачев США ядерное оружие
Материалы по теме
МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию
Политика
Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания
Политика
Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter