Горбачев назвал политику США приводящей мир к стратегическому хаосу
Политика администрации президента США Дональда Трампа ведет мир к стратегическому хаосу. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в статье для японской газеты Asahi.
«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу и неопределенному будущему», — сказал Горбачев (цитата по ТАСС).
По его словам, сейчас в мире развиваются военные технологии, создается новое оружие. Поэтому требуются усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня.
Горбачев также добавил, что конкуренция и политика, балансирующая на грани военного конфликта, должны уступить место сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях.