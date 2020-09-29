Союз азербайджанцев оценил идею Союза армян о добровольцах для Карабаха

В Союзе азербайджанцев заявили, что позиция президента Союза армян России Ары Абрамяна, объявившего о планах послать в Нагорный Карабах добровольцев, «граничит с экстремизмом»

Ара Абрамян (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В заявлениях президента Союза армян России Ары Абрамяна есть признаки информационной войны, а объявленный им сбор добровольцев можно расценить как прямое вмешательство в военные действия, сказал в беседе с РБК вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов.

Накануне Абрамян рассказал изданию «Подъем» о планах отправить в Нагорный Карабах из России 20 тыс. армянских добровольцев. «Будем просить военный транспорт, чтобы отправить людей туда», — заявил Абрамян.

«У нас вызывает опасение граничащая с экстремизмом позиция президента Союза армян России Ары Абрамяна», — сказал РБК Гусейнов. Он отметил, что озабочен тем, что армянская диаспора во главе с Абрамяном «позволяет себе такие провокации, привлекает россиян, граждан России».

«Мы подготовили обращение в правоохраниетельные органы, чтобы они обратили внимание на его высказывания и действия», — указал Гусейнов.

Сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян в беседе с РБК отметил, что в организации знают о желании Союза азербайджанцев России подать заявление. «Мы, как диаспора, готовы информировать, консультировать, помогать с правилами выезда в условиях закрытых границ и так далее», — сказал Тоноян.