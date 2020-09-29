В Минобороны Нагорного Карабаха назвали число погибших военных

В ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном, в понедельник, 28 сентября, погибли 53 военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), следует из данных Минобороны республики.

Днем в понедельник ведомстве сообщили о 27 погибших в столкновениях, а вечером появилось сообщение о гибели еще 26 военнослужащих.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось в воскресенье, 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях на линии соприкосновения, обе стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию.

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