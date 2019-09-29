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Трамп обвинил демократов в попытке «забрать все» у американцев
Телефонный разговор Трампа с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента. Президент США считает, что новая «охота на ведьм» со стороны демократов должна закончиться как минимум из-за слов его украинского коллеги в ООН
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы пытаются «остановить его» и «забрать все» у американец. С таким заявлением он выступил на фоне начала процедуры импичмента из-за жалобы сотрудника разведки.

«Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все», — сказал Трамп.

По словам президента США, «охота» на ведьм должна быть прекращена хотя бы потому что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Трамп не давил на него, как было указано в жалобе.

«Разговор с новым и очень хорошим президентом, который сказал фейковым новостям в ООН, что я не оказывал на него давления никаким образом, ни в какой форме и ни в каком виде, должно само по себе положить конец самой последней охоте на ведьм», — написал он в Twitter.

Трамп также обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шифа в искажении его разговора с Зеленским и потребовал отставки конгрессмена.

На слушаниях в конгрессе Шиф пересказывал содержание стенограммы беседы двух президентов. Как отмечает CNN, в ходе выступления главы комитета, было не всегда ясно, говорит ли он от себя или приводит слова президента из стенограммы.

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Процедуру импичмента президента США начали после того, как сотрудник разведки доложил своему начальству о разговоре Трампа с Зеленским, содержание которого его обеспокоило. В жалобе говорится, что ее автору стало известно о попытке президента, используя свои полномочия, добиться вмешательства другой страны в выборы 2020 года и о давлении с целью провести расследование в отношении одного из главных политических соперников. Согласно стенограмме беседы, распространенной Белым домом, Трамп обсуждал с Зеленским расследование против Хантера Байдена (сын бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен участвовать в выборах в 2020 году. — РБК).

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Байден-младший работал в компании Burisma Holdings, против которой вела расследование генпрокуратура Украины, однако главу надзорного ведомства Виктора Шокина уволил президент Петр Порошенко. Сам Шокин говорил, что планировал допросить Хантера Байдена, а Байден Старший заявлял, что поставил президенту Украины ультиматум — либо тот увольняет генпрокурора, либо не получает от США займ на $1млрд.

Трамп и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября. «Мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали... никто на меня не давил», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос журналистов (цитата по УНИАН).

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, импичмент
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