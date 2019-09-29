Трамп обвинил демократов в попытке «забрать все» у американцев

Телефонный разговор Трампа с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента. Президент США считает, что новая «охота на ведьм» со стороны демократов должна закончиться как минимум из-за слов его украинского коллеги в ООН

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы пытаются «остановить его» и «забрать все» у американец. С таким заявлением он выступил на фоне начала процедуры импичмента из-за жалобы сотрудника разведки.

«Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все», — сказал Трамп.

По словам президента США, «охота» на ведьм должна быть прекращена хотя бы потому что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Трамп не давил на него, как было указано в жалобе.

«Разговор с новым и очень хорошим президентом, который сказал фейковым новостям в ООН, что я не оказывал на него давления никаким образом, ни в какой форме и ни в каком виде, должно само по себе положить конец самой последней охоте на ведьм», — написал он в Twitter.