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Берлускони сообщил об «особенных» пожеланиях от Путина на день рождения
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Берлускони сообщил об «особенных» пожеланиях от Путина на день рождения
Политика, 29 сен, 23:40
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Берлускони сообщил об «особенных» пожеланиях от Путина на день рождения
Российского президента в своем официальном Facebook бывший премьер-министр Италии назвал своим другом. Поздравления от него, как заверил Берлускони, «всегда особенные»
Сильвио Берлускони (Фото: Max Rossi / Reuters)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал на своей официальной странице в Facebook о том, что президент России Владимир Путин поздравил его с днем рождения. В субботу, 29 сентября, итальянскому политику исполнилось 82 года.

«Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенные», — написал Берлускони. «Спасибо», — добавил экс-премьер уже по-русски. К своему посту в социальной сети он прикрепил фотографию, на которой, улыбаясь и сидя за столом в кабинете, разговаривает по телефону.

Накануне издание Corriere dello Sport со ссылкой на пресс-службу инвестиционного холдинга Берлускони Fininvest сообщило о том, что перед своим днем рождения политик и экс-владелец футбольного клуба «Милан» завершил приобретение клуба «Монца» (третий по силе итальянский футбольный дивизион (серия С). Официально сумма сделки не называлась, однако итальянская газета La Gazzetta dello Sport ранее писала, что за покупку Берлускони отдаст не менее €2,5–3 млн.

Должность премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с перерывами занимал около восьми лет (впервые эту должность он занял в 1994 году, в последний раз председателем совета министров Италии он работал в период с 2008-го по 2011 год). За это время в стране накопился долг в €1,9 трлн, а сам политик был замешан в серии скандалов, в том числе сексуальных и налоговых. В 2011 году в отставку Берлускони ушел после того, как парламент страны проголосовал за бюджет, удовлетворяющий требованиям Евросоюза. С марта по ноябрь 2013 года Берлускони занимал должность сенатора.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгения Маляренко.
Теги: Сильвио Берлускони , Владимир Путин , поздравления
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