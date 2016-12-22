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Берлускони накануне дня рождения купил футбольный клуб
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Берлускони накануне дня рождения купил футбольный клуб
Бизнес, 17:33
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Берлускони накануне дня рождения купил футбольный клуб
Стоимость сделки не раскрывается, однако, по данным СМИ, бывший премьер-министр Италии мог отдать за «Монцу» не менее €2,5–3 млн
Сильвио Берлускони (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони завершил приобретение клуба «Монца». Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на пресс-службу инвестиционного холдинга политика Fininvest.

Основанная Берлускони компания выкупила все 100% акций клуба третьего по силе итальянского футбольного дивизиона (серия С). Совет директоров «Монцы» возглавил бывший президент клуба Никола Коломбо, в него вошли младший брат Сильвио Берлускони — Паоло, а также бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Последнего назначили гендиректором футбольного клуба.

В какую сумму экс-премьеру обошелся «Монца» — неизвестно, но несколько дней назад итальянская La Gazzetta dello Sport указывала, что за покупку Берлускони отдаст не менее €2,5–3 млн.

Таким образом, бывший глава итальянского правительства завершил сделку по покупке нового футбольного клуба за день до своего дня рождения: в субботу, 29 сентября, Берлускони исполнится 82 года.

«Монца» не первый футбольный актив Сильвио Берлускони. С 1986 по 2017 год он был владельцем «Милана». За это время клуб успел выйти из серии В, восемь раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды завоевывал Межконтинентальный кубок по футболу. В прошлом году Берлускони продал 99,93% акций «Милана» консорциуму китайских инвесторов. Перед сделкой футбольный клуб оценивали в €740 млн​.

«Монца» был основан в 1912 году. Клуб никогда не выступал в серии А — высшем дивизионе итальянской футбольной лиги.

Сильвио Берлускони считается одним из богатейших людей Италии, журнал Forbes оценивает его состояние в $6,8 млрд. Семья Берлускони контролирует основанный им холдинг Fininvest — одну из крупнейших компаний Италии. Помимо нее, у Берлускони есть бакновские и медиаактивы. 

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сильвио Берлускони , футбольный клуб , сделка о покупке
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