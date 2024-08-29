Алаудинов заявил, что армия ждет, где себя проявят ВСУ

ВСУ продолжают попытки атак на курском направлении, но несут большие и безрезультатные потери, говорит Алаудинов. Российские подразделения контролируют ситуацию и не допускают «ударов исподтишка»

Российские военные ожидают, что украинские войска в ближайшее время «где-нибудь себя проявят», заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя ситуацию в Курской области в видеообращении в телеграм-канале.

«Ребята наши сегодня очень хорошо поработали. Противник пытался проявить себя на парочке участков, но в то же время понес очень большие потери. Безрезультатно», — сказал он. По его словам, украинская сторона потеряла несколько единиц техники, в том числе танк.

Алаудинов назвал ситуацию на курском направлении «стабильной» и «достаточно подконтрольной».

«В то же самое время есть, конечно, беспокойство по поводу других направлений и оставшихся ресурсов противника, потому что мы ожидаем, что он должен где-нибудь себя проявить», — сказал он.

Командир спецназа отметил, что российские подразделения «пытаются полностью контролировать те участки, где мы находимся и сделать так, чтобы противник не смог нанести нам удар исподтишка».

Бои в Курской области идут с 6 августа, когда ВСУ вторглись на территорию региона. Алаудинов находится в зоне военных действий. Накануне он сообщил, что украинским силам в Курской области было нанесено серьезное поражение. По его словам, бои с ВСУ на курском направлении 28 августа продолжались 11 часов.