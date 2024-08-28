Алаудинов заявил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области
Подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области было нанесено серьезное поражение, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он находится в зоне боевых действий в Курской области.
«Сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор», — сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.
Алаудинов добавил, что российские подразделения сожгли две единицы техники ВСУ. Кроме того, было уничтожены ряд артиллерийских орудий и «очень большое» количество пехоты.
Накануне генерал-майор сообщил, что российские военные остановили в Курской области пять бригад ВСУ.
Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа.
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