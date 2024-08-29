Французские силовики не предупредили Макрона о задержании Дурова

Макрона, встречавшегося с Дуровым перед выдачей тому французского паспорта и предлагавшего перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, не уведомили о готовящемся задержании. Дуров говорил полиции о знакомстве с главой государства

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Ни Эмманюэль Макрон, ни МИД Франции не были заранее предупреждены о готовящемся задержании Павла Дурова, сообщает Reuters со ссылкой на источник в парижской прокуратуре. Ранее об этом также сообщала The Financial Times со ссылкой на человека, близкого к Макрону.

Собеседник Reuters также сказал, что расследование в отношении основателя Telegram не связано с США.

После задержания Дурова во Франции стало известно, что основатель Telegram за несколько лет до получения французского гражданства, в 2018 году, встречался с Макроном. Тогда, по данным WSJ президент Франции предлагал основателю Telegram перенести штаб-квартиру компании в Париж, они обсуждали также вопрос предоставления Дурову французского паспорта. О своих контактах с Макроном Дуров рассказывал задержавшим его полицейским, писал BFMTV.

Кроме того, в заявлении бизнесмена на получение гражданства Франции он также упоминал встречи с лидером страны. Как отмечала Le Monde, обычно хотя выдачей паспортов иностранцам занимается МИД, инициировать процесс принятия Дурова в гражданство мог высокопоставленный чиновник, уровня министра или главы государства. Гражданство Дуров получил в 2021 году как «почетный иностранец», который «способствует влиянию Франции».

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