Кеннеди рассказал, что его жена не одобрила союз с Трампом
Супруга бывшего независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, актриса Шерил Хайнс, не поддержала решение мужа присоединиться к команде республиканца Дональда Трампа, рассказал сам политик в эфире TMZ, запись опубликована на YouTube.
«Она всю жизнь была демократом, и мысль о том, что я поддержу Дональда Трампа, была, как я уже сказал, чем-то, чего она никогда не могла себе представить, чем-то, чего она никогда в жизни не хотела», — сказал Кеннеди-младший.
Произошедшее доставляет ей много дискомфорта, добавил политик, а ее реакцию он назвал «противоположной воодушевлению».
В начале 2024 года супруги рассказали на интервью, что скорее всего расстанутся, если Кеннеди станет напарником Трампа.
Роберт Кеннеди-младший родился в семье Роберта Кеннеди, младшего брата президента США Джона Кеннеди. Он увлекается конспирологическими теориями. Среди прочего политик обвинял ЦРУ в причастности к гибели своего отца и выступал против вакцинации, настаивая, что та приводит к умственным отклонениям у детей. Он стал главным юридическим советником организации, пропагандирующей подобные взгляды, а также написал несколько книг о вреде прививок. Во время пандемии COVID-19 взгляды Кеннеди стали еще более радикальными.
Политик обещает покончить с «коррумпированным слиянием государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».
Кеннеди-младший объявил о выходе из гонки около недели назад, 20 августа. Он договорился с Трампом, что поддержит его, а взамен получит должность в его администрации. На пике популярности опросы давали ему 12% голосов, но после выдвижения от демократов Камалы Харрис рейтинги стали стремительно падать. Кроме того, в начале месяца разгорелся скандал из-за тушки медведя, подброшенной им в Центральный парк 10 лет назад. Впрочем, два колеблющихся штата Мичиган и Висконсин отказались убирать его имя из бюллетеней.
New York Times назвала решение Кеннеди-младшего поддержать Трампа ошеломляющим решением для потомка одной из самых известных династий демократических политиков в США.
По сведениям NYT и Washington Post, Кеннеди пытался предложить Камале Харрис те же условия своего отказа от участия в гонке, но та отказалась.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят