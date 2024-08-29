Кеннеди рассказал, что его жена не одобрила союз с Трампом

Потомок Джона Кеннеди снялся с выборов в пользу республиканца, но его жена, которая всю жизнь поддерживала демократов, высказалась против. Полгода назад супруги рассказали, что расстанутся, если Кеннеди примкнет к Трампу

Роберт Кеннеди-младший и Шерил Хайнс (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Супруга бывшего независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, актриса Шерил Хайнс, не поддержала решение мужа присоединиться к команде республиканца Дональда Трампа, рассказал сам политик в эфире TMZ, запись опубликована на YouTube.

«Она всю жизнь была демократом, и мысль о том, что я поддержу Дональда Трампа, была, как я уже сказал, чем-то, чего она никогда не могла себе представить, чем-то, чего она никогда в жизни не хотела», — сказал Кеннеди-младший.

Произошедшее доставляет ей много дискомфорта, добавил политик, а ее реакцию он назвал «противоположной воодушевлению».

В начале 2024 года супруги рассказали на интервью, что скорее всего расстанутся, если Кеннеди станет напарником Трампа.

Роберт Кеннеди-младший родился в семье Роберта Кеннеди, младшего брата президента США Джона Кеннеди. Он увлекается конспирологическими теориями. Среди прочего политик обвинял ЦРУ в причастности к гибели своего отца и выступал против вакцинации, настаивая, что та приводит к умственным отклонениям у детей. Он стал главным юридическим советником организации, пропагандирующей подобные взгляды, а также написал несколько книг о вреде прививок. Во время пандемии COVID-19 взгляды Кеннеди стали еще более радикальными. Политик обещает покончить с «коррумпированным слиянием государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».

Кеннеди-младший объявил о выходе из гонки около недели назад, 20 августа. Он договорился с Трампом, что поддержит его, а взамен получит должность в его администрации. На пике популярности опросы давали ему 12% голосов, но после выдвижения от демократов Камалы Харрис рейтинги стали стремительно падать. Кроме того, в начале месяца разгорелся скандал из-за тушки медведя, подброшенной им в Центральный парк 10 лет назад. Впрочем, два колеблющихся штата Мичиган и Висконсин отказались убирать его имя из бюллетеней.

New York Times назвала решение Кеннеди-младшего поддержать Трампа ошеломляющим решением для потомка одной из самых известных династий демократических политиков в США.

По сведениям NYT и Washington Post, Кеннеди пытался предложить Камале Харрис те же условия своего отказа от участия в гонке, но та отказалась.