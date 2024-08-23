Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию и поддержал Трампа

Рейтинги Кеннеди-младшего стали падать после выдвижения Камалы Харрис и скандала из-за тушки медведя, подброшенной им в Центральный парк 10 лет назад. Трамп ранее допустил, что может дать политику должность в своей администрации

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Kevin Wurm / Reuters)

Роберт Кеннеди-младший, который баллотировался на пост президента США как независимый кандидат, объявил о приостановке своей предвыборной кампании. Об этом он заявил на пресс-конференции в Фениксе (штат Аризона).

«Я не ликвидирую свою кампанию, я просто приостанавливаю ее. Не прекращаю ее. Мое имя останется в бюллетенях в большинстве штатов», — сказал он.

Независимый кандидат призвал своих сторонников, которые живут в традиционно продемократических («синих») или прореспубликанских («красных») штатах, все равно отдать за него свой голос. «Но примерно в 10 колеблющихся штатах, где мое присутствие [в бюллетенях] было бы спойлером, я собираюсь снять свою кандидатуру, — заявил он, — «Я уже начал этот процесс и призываю избирателей не голосовать за меня».

Трамп поблагодарил Кеннеди за «очень хорошую поддержку» и назвал его отличным парнем, которого все уважают.

Кеннеди-младший отметил, что искренне не верит в реалистичность своей победы на выборах в связи с «безжалостной, систематичной цензурой и контролем за СМИ» со стороны Демпартии, по вине которой, со слов политика, его не допустили до предвыборных теледебатов. Кеннеди также заявил, что его участие в выборах в колеблющихся штатах может поспособствовать победе демократов, с которыми он согласен по ряду ключевых для него вопросов. «Три важные причины побудили меня в первую очередь принять участие в этой предвыборной гонке, и это основные причины, которые убедили меня покинуть Демократическую партию и баллотироваться как независимый кандидат, а теперь выразить свою поддержку президенту Трампу», — подчеркнул он.

«Трамп говорит, что он возобновит переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным и закончит войну, как только вновь станет президентом. Одно это уже оправдывает мою поддержку его кампании», — сказал Кеннеди.

Он также назвал воинственной речь вице-президента США Камалы Харрис на съезде демократов в Чикаго, где она пообещала продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией и «твердо стоять» на стороне Киева и союзников Вашингтона по НАТО. По мнению Кеннеди, «можно предположить, что президент Харрис с энтузиазмом отнесется к этой и другим военным авантюрам».

Накануне Кеннеди-младший также направил заявление на исключение его имени из бюллетеней в штате Аризона. Его предвыборный штаб собрал необходимое количество подписей и выполнил другие требования для выдвижения Кеннеди в общей сложности в 24 штатах, еще по 22 штатам ожидалось решение в ближайшее время. На фоне новостей о возможном снятии Кеннеди-младшего Дональд Трамп заявил CNN 20 августа, что может предоставить политику должность в своей будущей администрации, если тот одобрит его кандидатуру.

Кеннеди-младший объявил о своих президентских амбициях в апреле 2023 года. Изначально он планировал баллотироваться в президенты от Демократической партии, но впоследствии выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата. Он позиционировал себя как правдоруб и обещал положить конец «коррумпированному слиянию государственной власти и корпораций». Его «вторым номером» стала Николь Шанахан — юрист, филантроп и бывшая жена основателя Google Сергея Брина.

В мае—июле 2024 года опросы общественного мнения давали Кеннеди-младшему около 12% голосов, однако после снятия с выборов Джо Байдена и выдвижения Камалы Харрис позиции независимого политика ухудшились на несколько процентных пунктов. Как отмечает исследовательский центр Pew Research Center, часть избирателей, которые прежде заявляли о поддержке Кеннеди-младшего, теперь отдают предпочтение Харрис.

В начале августа стало известно, что в октябре 2014 года политик подбросил в Центральный парк Нью-Йорка найденную им ранее тушку медвежонка и старый велосипед — и обставил все так, будто животное переехал велосипедист. На тот момент 60-летний Кеннеди посчитал, что это будет смешной шуткой: в городе совсем недавно установили велосипедные дорожки после череды серьезных ДТП. Издание New Yorker опубликовало фотографию, на которой Кеннеди-младший, скорчив гримасу боли, засовывает руку в пасть мертвому медвежонку. На фоне скандала и снижения рейтингов Шанахан рассказала 20 августа, что их предвыборный штаб стоял перед выбором: сняться с выборов, одобрив кандидатуру Трампа, или же остаться в гонке, рискуя победой Харрис на выборах.

Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Его отец, Роберт Кеннеди, в 1968 году также баллотировался на пост главы государства, но был застрелен в Лос-Анджелесе палестинским террористом Серханом Серханом во время предвыборного турне. Кеннеди-младший получил диплом юриста и большую часть своей карьеры посвятил защите окружающей среды. В последние годы он увлекся конспирологическими теориями и выступал против вакцинации.