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Политика ,  
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ЦРУ сообщила Вене о планах ИГИЛ «убить десятки тысяч людей» на концерте

США узнали о планах террористов устроить теракт на австрийских концертах Тейлор Свифт, подозреваемых удалось арестовать за день до первого выступления. У них нашли элементы бомб
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

ЦРУ передала властям Австрии разведданные о планах «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) устроить теракт на концертах Тейлор Свифт в Вене в августе. Об этом сообщил замгдиректора спецслужбы Дэвид Коэн во время выступления, передает The New York Times.

«Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев», — сказал он.

Теракт планировали четверо человек, связанных с ИГИЛ. Полученные данные позволили австрийским силовикам арестовать подозреваемых. У некоторых из арестованных при обысках нашли составные части бомб, они имели доступ к концертной площадке.

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Фото:Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Обычно предупреждения о возможных терактах не становятся известны публике, но случай с концертами в Австрии был другим, добавил Коэн. С его слов, сотрудники спецслужбы назвали результат работы «действительно хорошим днем» для ЦРУ, причем так считали не только поклонники Свифт из числа разведчиков.

Аресты начались 7 августа, а три концерта Тейлор Свифтна стадионе Эрнста Хаппеля в Вене планировали проводить с 8 августа. Было продано 200 тыс. билетов. После предупреждения властей выступления отменили.

Певица призналась, что чувствует себя виноватой перед поклонниками за сорванные выступления. «Но я также была очень благодарна властям, потому что благодаря им мы горевали по концертам, а не по живым выступлениям», — добавила Свифт.

В конце августа в Германии мужчина напал с ножом на посетителей фестиваля в город Золинген, три человека погибли. ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение. Местные власти подозревают, что произошедшее было терактом.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тейлор Свифт ЦРУ США Австрия теракт ИГИЛ
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