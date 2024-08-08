В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов
Все три концерта американской певицы Тейлор Свифт, с которыми та собиралась выступить в столице Австрии, Вене, отменены, сообщает Die Zeit со ссылкой на организаторов.
Компания-организатор мероприятий Barracuda Music сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена), что концерты отменены из-за угрозы терактов.
«В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех», — сказано в сообщении.
Концерты должны были состояться в Вене 8 и 9 августа.
Австрийская полиция 7 августа арестовала двух человек по подозрению в терроризме. Их целью правоохранители сочли места проведения концертов. По словам главы службы общественной безопасности Франца Руфа, силовики выявили «соответствующие подготовительные действия», а также установили, что предполагаемый 19-летний злоумышленник сосредоточился именно на концертах Тейлор Свифт в Вене. Полиция объявила о планах усилить меры безопасности на концертах в столице
Одного из подозреваемых задержали в городе Терниц к югу от Вены. Полиция полагает, что он стал приверженцем радикальных взглядов в интернете и присягнул на верность «Исламскому государству» (ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена). Второго подозреваемого задержали в тот же день в Вене.
Тейлор Свифт 34 года, она занимается музыкой с 14 лет. Сейчас исполнительница находится в турне под названием Eras — самом масштабном в ее карьере. В его рамках певица планирует дать около 150 концертов по всему миру.
В декабре 2023 года Свифт стала человеком года по версии журнала Time, обойдя президента России Владимира Путина и основателя OpenAI Сэма Альтмана. Forbes объявил ее одной из самых влиятельных женщин года, поместив ее на пятое место рейтинга. Свифт также стала одной из самых продаваемых исполнительниц в мире и самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify.
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