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Богомаз сообщил об ответе российской армии на обстрел Брянской области

Губернатор Богомаз: в ответ на обстрел Брянской области военные ударили по позициям ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО сегодня днем, в результате два человека погибли. По словам Богомаза, в ответ на атаку по позициям ВСУ в Черниговской области был нанесен удар
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские силы нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области в ответ на обстрел села Климово в Брянской области из РСЗО, при котором погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал глава региона.

Климовский район Брянской области попал под обстрел сегодня днем. Как отмечал Богомаз, обстрел велся из РСЗО. Изначально власти сообщали о гибели ребенка в результате атаки, однако позже глава региона уточнил, что погибли мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения, еще один мужчина получил легкое ранение. Повреждения получили здание школы и несколько административных зданий.

Климовский район расположен на юго-западе Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины. Площадь района составляет 1554 кв. км. Административный центр — поселок городского типа Климово, население — около 30 тыс. человек.

После начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам, атакам беспилотников и диверсантов. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.

Богомаз сообщил об ответе российской армии на обстрел Брянской области
Богомаз сообщил об ответе российской армии на обстрел Брянской области

 

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Брянская область Черниговская область обстрел РСЗО Минобороны Военная операция на Украине
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