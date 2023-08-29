Богомаз сообщил об ответе российской армии на обстрел Брянской области
Российские силы нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области в ответ на обстрел села Климово в Брянской области из РСЗО, при котором погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал глава региона.
Климовский район Брянской области попал под обстрел сегодня днем. Как отмечал Богомаз, обстрел велся из РСЗО. Изначально власти сообщали о гибели ребенка в результате атаки, однако позже глава региона уточнил, что погибли мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения, еще один мужчина получил легкое ранение. Повреждения получили здание школы и несколько административных зданий.
Климовский район расположен на юго-западе Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины. Площадь района составляет 1554 кв. км. Административный центр — поселок городского типа Климово, население — около 30 тыс. человек.
После начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам, атакам беспилотников и диверсантов. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.