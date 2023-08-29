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В Минобороны Украины раскритиковали статью NYT о споре Пентагона и ВСУ

Медиацентр при минобороны Украины раскритиковал статью NYT о споре Пентагона и ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
NYT 26 августа опубликовала статью, где со ссылкой на отчет о поездке главы Сухопутных войск ВСУ сообщила о расхождениях в тактике ВСУ и рекомендациях Пентагона. В Минобороны Украины заявили, что в статье много «драматургии»
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Медиацентр при минобороны Украины (Military Media Center) раскритиковал американскую газету The New York Times (NYT) за публикацию материала, автор которого заявил, что планы украинского командования «идут в разрез» с рекомендациями Пентагона.

Статья NYT за авторством Томаса Гиббонса-Неффа была опубликована 26 августа. В ней журналист со ссылкой на отчет командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского о его рабочей поездке сообщил, что Сырский, вопреки рекомендациям Пентагона, настаивает на усилении обороны близ Купянского районаю

В украинском медиацентре заявили, что в материале NYT «делаются далеко идущие выводы» о ситуации на этом отрезке фронта, а цитаты Сырского из отчета вырваны из контекста и являются интерпретированными «в угоду общей драматургии материала».

«Мы имеем дело с выдергиванием цитат ради общей «драматургии». И если для беллетристики такой подход может быть вполне оправданным, то применение таких приемов для такого почтенного издания выглядит мягко говоря странным, как, собственно, и настойчивые попытки развить сюжет «недоразумений» между Киевом и Вашингтоном на его страницах», — подчеркнули в центре.

Неделей ранее NYT опубликовала другую статью, в которой также говорилось о расхождениях Генштаба ВСУ и Пентагона в военной тактике. По данным источников газеты, Украина в ходе контрнаступления поровну разделила силы на южном и восточном направлениях, однако Вашингтон считает, что ВСУ следует сосредоточиться на прорыве на юге, к Мелитополю (Запорожская область), чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части России в Крым.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. Президент Владимир Зеленский еще в июле объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

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Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве попыток украинского наступления и больших потерях Киева. Президент России Владимир Путин в конце июня говорил, что Украина на тот момент потеряла 259 танков и 780 бронемашин. Спустя месяц, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Российский лидер на это ответил: «Больше, уже больше». По его словам, контрнаступление ВСУ полностью провалилось.

В Минобороны Украины раскритиковали статью NYT о споре Пентагона и ВСУ
В Минобороны Украины раскритиковали статью NYT о споре Пентагона и ВСУ

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ Пентагон спор Военная операция на Украине The New York Times
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