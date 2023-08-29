В ФРГ выдали ордер на арест россиянина, подозреваемого в обходе санкций

В ФРГ выдали ордер на арест гражданина России и Германии Вальдемара В., подозреваемого в нарушении санкций ЕС. По данным прокуратуры, мужчина поставлял в Россию электронные компоненты для беспилотников

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Немецкий суд выдал ордер на арест гражданина России и Германии Вальдемара В., которого подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле, в том числе в обходе санкций, введенных ЕС против России. Об этом сообщила федеральная прокуратура Германии.

По данным ведомства, Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний, которые он основал в Сааре (федеральная земля на юго-западе Германии. - РБК) для международной торговли электронными компонентами. В период с января 2020 года по март 2023 года он якобы экспортировал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику.

«В их число входит беспилотник «Орлан-10», который в настоящее время используется российскими вооруженными силами на Украине. Компоненты типа, поставляемые обвиняемыми, являются общей частью этого типа дрона и подпадают под действие Постановления об эмбарго в отношении России (ЕС) № 833/2014», — подчеркнули в прокуратуре. Общая стоимость компонентов, переданных в нарушение запрета, составила около €715 тыс.

РБК направил запрос в посольство России в Германии.

«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Разработчиком «Орлана» является предприятие «Специальный технологический центр» (СТЦ).

Неделей ранее в Германии задержали подозреваемого в организации поставок оружейных станков в Россию. Им оказался гражданин ФРГ Улли С., который, по данным прокуратуры, еще в 2015 году пытался организовать поставку в Россию станков на € 2 млн, использующихся при производстве снайперских винтовок. Власти Германии еще в 2014 году ввели запрет на поставки в Россию как оружия, так и товаров двойного назначения.

В Российском посольстве называли задержания граждан, якобы сотрудничающих с Россией, «шпиономанией». «Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу», — подчеркивали в ведомстве.