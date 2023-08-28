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В Швеции пенсионеру из России предъявили обвинения в шпионаже

В Швеции 60-летнему россиянину-эмигранту предъявили обвинения в шпионаже
Мужчину обвиняют в работе на российскую разведку и контрабанде технологий. Подозреваемый жил в Швеции с 1990-х, в 2012-м получил гражданство. Защита собирается доказать его невиновность
Фото: bildfokus.se / Shutterstock
Фото: bildfokus.se / Shutterstock

Мужчине, имеющему российское и шведское гражданство и задержанному в ноябре 2022 года, предъявили обвинения в шпионаже в пользу России, который нанес ущерб Швеции и США, передает газета Expressen.

60-летнего россиянина подозревают в том, что он использовал свои компании для передачи российской разведке конфиденциальной информации. Прокуратура считает также, что его бизнес был «частью российской государственной системы для незаконных закупок технологий на Западе» и обхода санкций. Источник издания не исключил, что переданная России продукция могла быть использована в военных целях.

По данным прокуратуры, бизнесмен сотрудничал с несколькими лицами в Швеции и с иностранцами. Некоторые из них действовали под вымышленными именами и могут иметь отношение к российским спецслужбам.

Адвокат россиянина Ульрика Борг сообщила, что планирует предоставить следствию необходимые материалы, чтобы доказать невиновность клиента. Также она отметила, что он «был открыт» во время допросов.

РБК направил запрос в посольство России в Швеции.

Бизнесмена задержали вместе с супругой в пригороде Стокгольма, в операции были задействованы два вертолета — группа захвата спустилась с них и проникла в дом через окна. Жену задержанного сначала подозревали в пособничестве, но потом c нее сняли обвинения и отпустили.

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Газета Aftonbladet сообщила, что семейная пара переехала в Швецию из России в 1990-х и занималась бизнесом по импорту-экспорту, в том числе электронных компонентов. Expressen отмечает, что шведское гражданство задержанный получил в 2012-м, а через год начал свою незаконную деятельность.

Издание ранее выяснило, что одним из предыдущих владельцев бизнеса задержанного был экс-офицер российской разведки Владимир Кулемеков. Это следовало из уведомления, предоставленного в Службу регистрации шведских компаний. Он был владельцем 100% акций с 2018-го по 2020 год через кипрскую Yassco Investments Limited. Экс-офицер в разговоре с Expressen отрицал наличие деловых отношений с подозреваемым в шпионаже.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Анастасия Серова
Швеция шпионаж Россия
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