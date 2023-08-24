В ФРГ задержали подозреваемого в поставках оружейных станков в Россию

В Германии задержали подозреваемого в организации поставок оружейных станков в Россию в 2015 году. В ведомстве напомнили, что еще в 2014 году ввели запрет на поставки в Россию как оружия, так и товаров двойного назначения

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Сотрудники Штутгартского таможенного следственного управления задержали по прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне гражданина Германии Улли С., которого подозревают в продаже современных станков российским производителям оружия, сообщает прокуратура ФРГ.

По данным ведомства, Улли С., который был задержан во Франции в августе этого года, еще в 2015 году пытался организовать поставку в Россию станков на € 2 млн, использующихся при производстве снайперских винтовок.

Власти Германии еще в 2014 году ввели запрет на поставки в Россию как оружия, так и товаров двойного назначения.

В начале августа в Германии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России чиновника Томаса Х. По данным немецких властей, он с мая связывался с посольством и генконсульством России и передавал информацию, касающуюся своей работы.

Der Spiegel писала, что у задержанного был доступ к секретной информации, касающейся проектов вооруженных сил Германии в области радиоэлектронной борьбы. Служба военной контрразведки MAD выявила шпиона, когда он пытался связаться с российскими спецслужбами, поэтому, вероятно, утечки секретных сведений не было, пишет издание.

В российском посольстве после задержания чиновника заявили, что Германия «заражена вирусом шпиономании», из-за чего в стране происходит «нагнетание антироссийских настроений». «Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу. С ее деструктивным воздействием связывают проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ», — говорилось в комментарии дипмиссии.