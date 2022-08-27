Власти обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию

Из закрытой сейчас воздушной зоны на юге России планируют исключить маршрут шириной 10 км, который позволит спрямить перелеты в Сочи. Это может привести к сокращению времени в пути

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине. Об этом РБК рассказали источники в пяти российских авиакомпаниях. Это позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, который продолжает работать, а также в аэропорты Турции.

Вопрос будет обсуждаться на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана, которое проведет Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), сообщили два собеседника РБК. Оно пройдет в понедельник, 29 августа. У РБК есть копия письма с анонсом совещания в ГК по ОрВД, подлинность документа подтвердили источники в двух авиакомпаниях.

Если власти разрешат использовать часть воздушного пространства, время полета из Внуково в Сочи, предварительно, сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут, прогнозирует один из источников. Это станет возможным благодаря изъятию из режима ограничений маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км). Полетное время также сократится при полетах из Москвы в Турцию, добавляет второй собеседник, не уточняя, на сколько. По его словам, авиакомпании только приступили к штурманским расчетам.

Представитель Росавиации отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Минобороны и ГК по ОрВД.

С начала военной операции на Украине авиационные власти запретили полеты в 11 аэропортов юга России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С тех пор ограничение продлевалось, и на сегодняшний день аэропорты остаются закрытыми.

Аэропорт Сочи не прекращал работу, однако время перелета до него увеличилось. Если до закрытия воздушной зоны время в пути до него составляло около двух с половиной часов, то сейчас полет займет не менее четырех часов.