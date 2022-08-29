Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 59,96 (+0,08) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 60,36 (+0,27) Инвестиции, 15:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:05
Маленькие шаги к большой цели: 1 сентября как повод помочь другим Социальная экономика, 18:04
В Харьковской области раскрыли детали обязательной эвакуации населения Политика, 18:04
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 17:52
В Мелитополе прогремело несколько взрывов Политика, 17:51
ЦИАН зафиксировал скачок цен на аренду в Москве в августе Недвижимость, 17:33
Власти Сингапура ограничат доступ инвесторов к криптовалюте Крипто, 17:30
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:29
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Под Херсоном убили экс-депутата от «Слуги народа» Политика, 17:28
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности Политика, 17:24
Мосбиржа раскрыла отличия замещающих облигаций от замещаемых евробондов Инвестиции, 17:21
«Рубин» сообщил о срыве трансфера футболиста сборной России в «Динамо» Спорт, 17:13
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 17:06
Жара в Санкт-Петербурге в августе достигла рекордов 1881 года Общество, 16:48
Политика ,  
0 

В Мелитополе прогремело несколько взрывов

В Мелитополе произошло «четыре или пять» взрывов, сообщил РБК член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Мелитополе раздались звуки пяти взрывов, передает «РИА Новости». Они были слышны в районе кинотеатра «Победа», к северу от центра города, пишет агентство. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РБК факт взрывов в Мелитополе.

«Да, взрывы были. Несколько взрывов — четыре или пять, скорее даже пять», — сообщил он.

В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсии военного ВСУ
Политика

Накануне в администрации Мелитополя сообщали агентству, что в ночь на 28 августа украинские силы нанесли удар по поселку Мирное, который находится к северу от города. «Целями противника стали гражданские объекты. Удар пришелся на заброшенный завод, незначительно пострадала гражданская инфраструктура», — сообщили в администрации Мелитополя.

Утром 28 августа в военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя сообщили, что российские ПВО отразили несколько ракетных ударов ВСУ. «В Мелитополе громко», — написал в своем Telegram-канале`член главного совета ВГА Владимир Рогов.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Под контролем российских войск находится Херсонская область, часть Запорожской (в том числе город Мелитополь) и Харьковской областей. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу объявлял об «освобождении» Луганской народной республики.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Win McNamee / Getty Images Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача
Инструкции
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры
Статьи
Pro
Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше»
Статьи
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Военная операция на Украине Мелитополь взрывы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter