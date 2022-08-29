В Мелитополе прогремело несколько взрывов

В Мелитополе произошло «четыре или пять» взрывов, сообщил РБК член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Мелитополе раздались звуки пяти взрывов, передает «РИА Новости». Они были слышны в районе кинотеатра «Победа», к северу от центра города, пишет агентство. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РБК факт взрывов в Мелитополе.

«Да, взрывы были. Несколько взрывов — четыре или пять, скорее даже пять», — сообщил он.

Накануне в администрации Мелитополя сообщали агентству, что в ночь на 28 августа украинские силы нанесли удар по поселку Мирное, который находится к северу от города. «Целями противника стали гражданские объекты. Удар пришелся на заброшенный завод, незначительно пострадала гражданская инфраструктура», — сообщили в администрации Мелитополя.

Утром 28 августа в военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя сообщили, что российские ПВО отразили несколько ракетных ударов ВСУ. «В Мелитополе громко», — написал в своем Telegram-канале`член главного совета ВГА Владимир Рогов.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Под контролем российских войск находится Херсонская область, часть Запорожской (в том числе город Мелитополь) и Харьковской областей. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу объявлял об «освобождении» Луганской народной республики.

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