Запорожская ВГА сообщила об обстрелах Мелитополя из РСЗО

Два мощных взрыва слышны в Мелитополе в ночь на 20 августа, сработало ПВО, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Мелитополь — громко и очень громко! Предварительно — работа ПВО по РСЗО», — написал Рогов.

Позднее глава сообщил, что ПВО сбили две ракеты.

По данным «РИА Новости», украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, в небе виден след от ракет ПВО.

Российские войска контролируют Мелитополь с конца февраля, в нем и других занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации. Российские силы также заняли города Бердянск, Васильевка и Энергодар в южной и центральной частях Запорожской области. Столица области — город Запорожье — контролируется Украиной.

Вечером, 19 августа ПВО сработала над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО», — написал он в Telegram. По предварительным данным, причиной стал беспилотник, он сбит.

Читайте на РБК Pro Pro Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Статьи Pro «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей Инструкции Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Статьи Pro Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи

В тот же день Крючков сообщал о срабатывании системы ПВО в курортной Евпатории на западе полуострова. Жители и туристы рассказали РБК, что слышали громкие хлопки или взрывы, после чего в небе остался след.