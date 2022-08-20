Запорожская ВГА сообщила об обстрелах Мелитополя из РСЗО
Два мощных взрыва слышны в Мелитополе в ночь на 20 августа, сработало ПВО, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Мелитополь — громко и очень громко! Предварительно — работа ПВО по РСЗО», — написал Рогов.
Позднее глава сообщил, что ПВО сбили две ракеты.
По данным «РИА Новости», украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, в небе виден след от ракет ПВО.
Российские войска контролируют Мелитополь с конца февраля, в нем и других занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации. Российские силы также заняли города Бердянск, Васильевка и Энергодар в южной и центральной частях Запорожской области. Столица области — город Запорожье — контролируется Украиной.
Вечером, 19 августа ПВО сработала над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО», — написал он в Telegram. По предварительным данным, причиной стал беспилотник, он сбит.
В тот же день Крючков сообщал о срабатывании системы ПВО в курортной Евпатории на западе полуострова. Жители и туристы рассказали РБК, что слышали громкие хлопки или взрывы, после чего в небе остался след.