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Запорожская ВГА сообщила об обстрелах Мелитополя из РСЗО

Два мощных взрыва слышны в Мелитополе в ночь на 20 августа, сработало ПВО, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Мелитополь — громко и очень громко! Предварительно — работа ПВО по РСЗО», — написал Рогов.

Позднее глава сообщил, что ПВО сбили две ракеты.

В Севастополе сработала система ПВО из-за беспилотника
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Яхты на стоянке в Стрелецкой бухте, архивное фото

По данным «РИА Новости», украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, в небе виден след от ракет ПВО.

Российские войска контролируют Мелитополь с конца февраля, в нем и других занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации. Российские силы также заняли города Бердянск, Васильевка и Энергодар в южной и центральной частях Запорожской области. Столица области — город Запорожье — контролируется Украиной.

Вечером, 19 августа ПВО сработала над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО», — написал он в Telegram. По предварительным данным, причиной стал беспилотник, он сбит.

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В тот же день Крючков сообщал о срабатывании системы ПВО в курортной Евпатории на западе полуострова. Жители и туристы рассказали РБК, что слышали громкие хлопки или взрывы, после чего в небе остался след.

Теги
ПВО Запорожская область Мелитополь РСЗО
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