В Запорожской ВГА сообщили о попытке удара ВСУ по Мелитополю
Российские средства ПВО отразили несколько ракетных ударов ВСУ по Мелитополю, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко», — написал он.
Российские войска частично контролируют Запорожскую область. Подконтрольной Москве территорией управляет ВГА, она заявляла о стремлении региона в будущем войти в состав России.
Мелитополь перешел к российским военным в конце февраля. Рогов называл город «временной столицей» региона — до «освобождения» Запорожья.
Местные власти не раз сообщали о попытках украинских войск обстрелять город. Последний раз о работе ПВО в Мелитополе сообщали 21 августа. Тогда Рогов заявлял, что противовоздушная оборона «пресекла действия» ударного беспилотника.