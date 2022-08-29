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Военная операция на Украине ,  
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Глава запорожской ВГА сравнил аварию на ЗАЭС с Чернобылем и Фукусимой

Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Об этом «РИА Новости» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме. Специалисты считают, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, далее они будут разнесены на сотни километров», — сказал глва региона.

По его словам, авария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, а от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. На Запорожскую АЭС приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. О взятии Запорожской АЭС под контроль Минобороны России сообщило 28 февраля.

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Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, на подконтрольной российским войскам территории. С середины июля Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции. На случай происшествий на ЗАЭС власти ВГА разработали план эвакуации населения, говорил накануне Балицкий.

Десятки стран мира, в том числе входящие в G7, призвали Москву вернуть станцию под контроль Киева вместе с другими украинскими ядерными объектами. ООН предлагала создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону, но Россия идею раскритиковала, посчитав, что при выводе российских войск станция станет более уязвима для атак. Москва отрицает обвинения в использовании Запорожской АЭС в военных целях и настаивает, что не размещает на территории станции тяжелые вооружения.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Теги
ядерная угроза АЭС Запорожская АЭС Запорожская область Военная операция на Украине
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