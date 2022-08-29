В ООН указали на ухудшение ситуации в Афганистане после ухода США

Экономическая ситуация в Афганистане после ухода США и их союзников значительно ухудшилась, заявил в интервью «РИА Новости» координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

«За последний год у нас [в Афганистане] ухудшения экономического характера, в первую очередь. <...> Нет функционирующей банковской системы, нет функционирующей, хорошо связанной экономики. Все прервано. В связи с этим имеется спад», — сказал он.

По его словам, отсутствие экономической деятельности и базовой экономики приводит к повышению нагрузки на гуманитарный сектор. «Предыдущий государственный бюджет составлял $13,5 млрд. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам не известна, предполагает расходную часть бюджета в $3 млрд. Причем мы не знаем, на что они будут тратиться. Из этих трех миллиардов — $1 млрд дефицит, то есть, они еще должны его собрать. То есть, разница между 13,5 и 3 миллиардами налицо. И это ощущается», — отметил Алакбаров.

Координатор добавил, что в целом международное присутствие в Афганистане значительно сократилось по сравнению с тем, что было год назад. «Объемы внешней помощи значительно меньше. Конечно, за счет всех этих факторов ситуация ухудшилась значительно по сравнению с предыдущим годом», — заключил он.

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пришел к власти в Афганистане более года назад, после вывода из страны войск США и их союзников и последующего за этим государственного переворота. После этого Вашингтон закрыл «Талибану» доступ к счетам афганского правительства на $7 млрд, которые управляются Федеральной резервной системой и другими финансовыми организациями США.



В августе в Госдепе пояснили, что США рассматривают механизмы, с помощью которых можно было бы «эффективно» передать эти активы народу Афганистана. Источники Reuters утверждали, что Вашингтон планирует создать трастовый фонд в Швейцарии, выплаты через который будут производиться в обход талибов.