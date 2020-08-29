Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Анатолий Бибилов (Фото: presidentruo.org)

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил премьер-министра Эрика Пухаева от должности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

Вместе с премьером в отставку отправлено все правительство. Временно исполнять обязанности главы кабинета станет вице-премьер Геннадий Бекоев.

Пухаев подал заявления об отставке накануне, 28 августа. Это произошло на фоне протестов в республике из-за смерти подозреваемого в покушении на главу МВД республики.

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