Трамп объяснил необходимость США покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, пожаловался на необходимость покупать нефть в России. Полную запись своего выступления глава государства опубликовал в Twitter.

По мнению Трампа, США приходится закупать нефть у России из-за действий демократов, которые выступают против строительства трубопроводов на территории страны. «В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете, почему? Потому что губернатор [штата Нью-Йорк Эндрю] Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда попасть», — сказал он.

Обращаясь к сторонникам, Трамп спросил, знаю ли они, у кого они приобретают энергию, и сам же ответил: «В России». «Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет [построить] трубопровод», — отметил глава Белого дома.

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