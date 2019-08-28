Партия Зеленского подготовила почти 500 поправок в Конституцию Украины

Представитель «Слуги народа» допустил, что большинство из этих инициатив не будет поддержано в Верховной раде. Часть из них касается сокращения числа депутатов в парламенте

Руслан Стефанчук (Фото: Даниил Шамкин / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» подготовила 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию страны. Об этом журналистам заявил представитель Зеленского в Верховной раде, один из руководителей партии Руслан Стефанчук, передает УНН.

По словам Стефанчука, в настоящий момент партия определяет, в какой очередности эти инициативы будут внесены в парламент. «Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная рада», — сказал он.

При этом представитель «Слуги народа» допустил, что многие из этих инициатив не найдут поддержки в Раде. «Это вещи, которые дают возможность выгнать тех, кто сидит на потоках. Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление», — добавил Стефанчук.

Накануне он говорил, что изменения в Конституцию, которые Зеленский направит в первый день работы Верховной рады, будут касаться ответственности за «кнопкодавство» — не личное, не персонифицированное голосование, и депутатские прогулы без уважительной причины, передает «Украинская правда». Это может считаться основанием для лишения депутатского мандата.