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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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В партии Зеленского назвали кандидатов на посты в новом кабинете Украины
По итогам заседания партии «Слуга народа» стали известны кандидатуры на основные посты в правительстве Украины. Свои должности, вероятнее всего, сохранят министр внутренних дел и глава Минфина

Депутаты от объединения «Слуга народа» назвали кандидатов на основные должности в новом правительстве Украины. Об этом они сообщили после заседания партии, которая в будущем станет парламентской, передает «Интерфакс-Украина».

По словам представителя президента в правительстве Андрея Геруса, большинство депутатов в Верховной раде будут поддерживать кандидатуру заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра. «Гончарук будет премьером», — сказал он в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На должность министра внутренних дел глава государства Владимир Зеленский предложил кандидатуру Арсена Авакова, который занимает это кресло с конца февраля 2014 года. «По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что, если это предложение от президента, мы будем его поддерживать», — сказала депутат от «Слуги народа» Роксолана Пидласа.

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На должности вице-премьера по европейской интеграции и министра иностранных дел предлагаются кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко соответственно. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

Парламентарий также назвал кандидатуру на должность министра обороны. На нее претендует экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны Андрей Загороднюк.

Депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост. «Маркарова точно будет, потому что она с бюджетом, она профессиональный человек и к ней нет вопросов», — пояснил он.

На должность министра энергетики предложен руководитель сектора «Энергетика» BRDO (Better Regulation Delivery Office, Офис эффективного регулирования, — независимая структура, созданная совместно западными партнерами и Министерством экономического развития республики) Алексей Оржель, сообщил Герус.

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Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что Зеленский предложил заместителя главы своего офиса Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора, а и.о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова — на пост руководителя этого ведомства.

Днем 29 августа действующее правительство во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новой Верховной радой, избранной на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля. Старый кабмин будет исполнять обязанности до избрания нового. Персональный состав нового правительства выносит на рассмотрение Рады уже новый премьер, кандидатуры на пост министров иностранных дел, обороны и внутренних дел предлагает президент.

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Согласно конституции Украины, парламентская коалиция должна предложить главе государства кандидатуру будущего премьера. После этого президент вносит ее на рассмотрение Рады. Для утверждения достаточно 226 голосов (партия «Слуга народа» получила 254 мандата).

Автор: Михаил Юшков
Теги: правительство Украины, Владимир Зеленский
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