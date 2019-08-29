В партии Зеленского назвали кандидатов на посты в новом кабинете Украины

В партии Зеленского назвали кандидатов на посты в новом кабинете Украины

По итогам заседания партии «Слуга народа» стали известны кандидатуры на основные посты в правительстве Украины. Свои должности, вероятнее всего, сохранят министр внутренних дел и глава Минфина

Депутаты от объединения «Слуга народа» назвали кандидатов на основные должности в новом правительстве Украины. Об этом они сообщили после заседания партии, которая в будущем станет парламентской, передает «Интерфакс-Украина».

По словам представителя президента в правительстве Андрея Геруса, большинство депутатов в Верховной раде будут поддерживать кандидатуру заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра. «Гончарук будет премьером», — сказал он в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На должность министра внутренних дел глава государства Владимир Зеленский предложил кандидатуру Арсена Авакова, который занимает это кресло с конца февраля 2014 года. «По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что, если это предложение от президента, мы будем его поддерживать», — сказала депутат от «Слуги народа» Роксолана Пидласа.

На должности вице-премьера по европейской интеграции и министра иностранных дел предлагаются кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко соответственно. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.