Politico узнало о решении Трампа пересмотреть военную помощь Украине

Президент решил удостовериться в том, что эти средства используются в интересах США. Проводить пересмотр Трампу помогают глава Пентагона и помощник главы государства по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть сумму военной помощи Украине, которая в соответствии с военным бюджетом в текущем финансовом году составляет $250 млн. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на одного высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, таким образом Трамп хочет убедиться в том, что выделяемые Украине средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона.

Как отмечает издание, в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, а предназначенные Киеву средства заморожены.

Собеседник издания уточнил, что проводить процедуру пересмотра Трампу помогает министр обороны США Марк Эспер и помощник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон.